Teriak Histeris, Ibunda Tamara Tyasmara Kecewa Anaknya Dihujat

JAKARTA - Ibunda Tamara Tyasmara, Ristya Aryuni sempat teriak histeris usai menjalani pemeriksaan tambahan di Polda Metro Jaya, Senin (19/2/2024). Diketahui, Tamara diperiksa terkait kematian Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante (6) di kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada 27 Januari 2024.

Teriakan histeris bukan tanpa alasan, ibunda Tamara mengaku kecewa, anaknya kerap menjadi bahan hujatan netizen.

"Nggak nak kamu tuh dihujat nak! Kamu dihujat Mama nggak terima! Kamu sudah kehilangan anak tahu nggak, dia itu udah kehilangan anak tapi masih kalian hujat semua," ujar Ristya Aryuni usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Senin (19/2/2024).

"Kenapa kalian begitu? Dia ini udah terpukul, saya sudah hancur, dia kehilangan anak, saya kehilangan cucu," sambungnya.

Tamara Tyasmara menegaskan, keputusan menitipkan anaknya, dikarenakan percaya dengan Yudha Arfandi alias YA, kini ditetapkan sebagai tersangka.

Menurutnya, Dante telah berenang sekali bersama YA sehingga ia merasa nyaman ketika dititipkan kepada kekasihnya tersebut.

"Saya tuh percaya sama dia kalau nggak percaya nggak mungkin saya titipin. Bahkan dia pun minta ke saya untuk jadi bapak sambung. Jadi percaya sama dia, sudah 2 kali lho dia berenang, saya kasih ke dia dan saya lihat videonya," jelas Tamara.