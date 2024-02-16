Darwis Triadi Dikecam Warganet Usai Kritisi Aksi Kamisan

JAKARTA - Fotografer Darwis Triadi membuat geram warganet Tanah Air. Pria bernama lengkap Andreas Darwis Triadi ini dikecam warganet lantaran dianggap tak prihatin usai mengomentari Aksi Kamisan.

Aksi Kamisan sendiri merupakan gerakan yang dilakukan para korban pelanggaran HAM termasuk penculikan aktivis di tahun 1998. Lewat akun Instagram-nya, @darwistriadi, fotografer senior ini menuliskan komentarnya dalam Instagram @hariankompas yang membagikan momen Aksi Kamisan itu.

Dalam tulisannya, Darwis mengomentari seorang wanita parubayah bernama Sumarsih yang tengah beraksi di Aksi Kamisan. Tak disangka Darwis justru mengaitkan Aksi Kamisan ini dengan hasil Pemilu 2024.

“Wes tooo, Pemilu wes rampung bu. Tinggal nunggu KPU. Quick count juga sudah ada,” tulis Darwis dikutip Jumat (16/2/2024).

Tak hanya itu, Darwis juga meminta wanita tersebut menerima hasil Pemilu 2024 yang diungguli Paslon 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Ungkapan Darwis ini seolah-olah menganggap Aksi Kamisan sebagai bentuk pertentangan atas keunggulan suara Prabowo-Gibran di Pemilu 2024 ini.

“Trimo karo lapang dodo, ora usah nggawe ribut malah. Ojo gelem dikongkon ngene pun kundur mawon,” tambahnya.

Komentar Darwis Triadi ini pun mengundang kecaman dan amukan para warganet.

Netizen menganggap pria 69 tahun itu tak berempati dengan para keluarga korban pelanggaran HAM dan malah mengaitkan aksi ini dengan hasil Pemilu 2024.

“Pak Darwis Triadi apa ndak pernah baca tentang Aksi Kamisan?,” kata akun @ts*******.

“Orang t*lol di Instagram itu bernama Darwis Triadi,” sambung @st******.

“Ya Allaah.. Nyesek banget,” tambah @ts*******.

