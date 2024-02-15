Pasang Foto Nyeleneh, Komeng Ungkap Alasan Ikut Nyaleg di DPD RI

JAKARTA - Komedian Komeng belakangan menjadi perbincangan usai kemunculan foto uniknya di kertas suara pada Pemilu 2024. Komeng sendiri diketahui maju sebagai calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Jawa Barat.

Sampai saat ini, Kamis (15/2/2024) pukul 19.00 WIB Komeng diketahui sudah meraih 8,47% suara sebagai calon anggota DPD Jabar atau sekitar 346 ribu suara. Pencapaian tersebut tentu terbilang cukup tinggi, mengingat ia mampu mengalahkan suara Jihan Fahira, yang meraih 3,58% atau sekitar 146 ribu suara.

Terbaru, diketahui alasan Komeng ikut nyaleg. Bahkan alasannya tersebut bisa dikatakan tak jauh dari profesinya sebagai seorang seniman.

"Saya ingin menghidupkan seni. Jadi setiap kabupaten/kota itu punya gedung kesenian. Tapi tidak ada isinya (acaranya)," ujar Komeng, dikutip dari tayangan FYP pada Agustus 2023.

Komeng ungkap alasan ikut nyaleg di DPD RI (Foto: YouTube)





"Maksudnya, itu kan (gedung) untuk masyarakat. Masyarakat kan perlu hiburan, yang gratislah, dikasih ke (masyarakat). Saya ingin ngidupin ini dong (kesenian daerah)," sambungnya.

Menariknya, Komeng sendiri berhasil maju dan mendapatkan ratusan ribu suara tanpa melalui jalur Partai manapun. Bahkan ia sendiri bisa dikatakan jarang melakukan kampanye, hingga membuat netizen kaget ketika melihat wajahnya di kertas suara.

(van)