HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vidi Aldiano Semangat Sembuh Usai Alami Body Dysmorphia

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |08:36 WIB
Vidi Aldiano Semangat Sembuh Usai Alami Body Dysmorphia
Vidi Aldiano alami body dysmorphia (Foto: IG Vidi)
A
A
A

JAKARTA - Vidi Aldiano saat ini masih terus berjuang menjalani berbagai pengobatan demi kesembuhannya. Baru-baru ini suami Sheila Dara itu menjalani terapi di Thailand. Usai menjalani terapi, ternyata banyak netizen yang menyoroti bobot tubuh Vidi.

Netizen menilai Vidi terlihat semakin kurus. Vidi pun menyadari hal tersebut dan saat ini dirinya tengah berusaha untuk mengembalikan bobot tubuhnya seperti semula.

Vidi Aldiano Semangat Sembuh Usai Alami Body Dysmorphia

"Iya, iya gue tau gue kurusan. Tanpa dibilang gue kekurusan pun gue sadar kok guys. Masih ngumpulin stamina untuk bisa kembali ke berat semula," ujar Vidi Aldiano dikutip dari unggahan Instagram story akun pribadinya @vidialdiano, Jumat (16/2/2024).

Vidi memahami komentar netizen itu sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisinya. Namun, Vidi ternyata merasa terganggu. Bahkan, dia sampai kehilangan kepercayaan diri ketika melihat fotonya dengan kondisi tubuh yang terlihat kurus.

"Baca komen / DM gitu gw paham si kalian mungkin maksudnya baik, tapi ini jujur sekarang tiap gue nge post foto yang ada guenya, gue harus mikir beberapa lama untuk ngumpulin PD nya gue kembali," sambungnya.

Vidi pun mengaku saat ini dirinya sedang mengalami body dysmorphia karena badannya yang kurus. body dysmorphia adalah kondisi kesehatan mental di mana pengidapnya tidak dapat berhenti memikirkan satu atau lebih dari kekurangan atau cacat dari penampilannya.

Halaman:
1 2
