Rilis HAHAHA, Juicy Luicy Ingin Lepas Imej Mellow?

JAKARTA - Sejak terbentuk pada 2010, Juicy Luicy memang lekat dengan genre jazz. Meski begitu, band asal Bandung ini juga kerap memainkan genre lain yang masih bersinggungan dengan jazz, seperti R&B dan soul.

Karya-karya mereka sering terdaftar dalam 'lagu yang paling banyak didengarkan di Spotify' sepanjang 2021 hingga 2022. Salah satu lagu populer dari band ini adalah Lantas yang dirilis pada 2020 dan sempat viral di TikTok.

Juicy Luicy juga tercatat memiliki sederet lagu populer lainnya, seperti single Aku Cinta Dia yang Cinta Pacarnya (2016), Tanpa Tergesa (2018), Lagu Nikah (2020), dan H-5 (2021).

Setelah mendapatkan banyak penghargaan pada 2023, Juicy Luicy kembali merilis single cinta terbarunya berjudul HAHAHA, pada 26 Januari 2024. Julian Kaisar, vokalis band tersebut mengungkapkan, inspirasi lagu tersebut dari curhatan beberapa teman.