Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Rilis HAHAHA, Juicy Luicy Ingin Lepas Imej Mellow?

Pasopati Baladika , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |18:05 WIB
Rilis <i>HAHAHA</i>, Juicy Luicy Ingin Lepas Imej Mellow?
Live Podcast Musikaligus bareng Juicy Luicy malam ini di Audio+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sejak terbentuk pada 2010, Juicy Luicy memang lekat dengan genre jazz. Meski begitu, band asal Bandung ini juga kerap memainkan genre lain yang masih bersinggungan dengan jazz, seperti R&B dan soul.

Karya-karya mereka sering terdaftar dalam 'lagu yang paling banyak didengarkan di Spotify' sepanjang 2021 hingga 2022. Salah satu lagu populer dari band ini adalah Lantas yang dirilis pada 2020 dan sempat viral di TikTok.

Juicy Luicy juga tercatat memiliki sederet lagu populer lainnya, seperti single Aku Cinta Dia yang Cinta Pacarnya (2016), Tanpa Tergesa (2018), Lagu Nikah (2020), dan H-5 (2021).

Setelah mendapatkan banyak penghargaan pada 2023, Juicy Luicy kembali merilis single cinta terbarunya berjudul HAHAHA, pada 26 Januari 2024. Julian Kaisar, vokalis band tersebut mengungkapkan, inspirasi lagu tersebut dari curhatan beberapa teman.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145895/sheila_on_7-Ih8g_large.jpg
5 Band Indonesia dengan Followers Instagram Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/205/3144809/terbit_dari_selatan-61bq_large.jpg
Terbit dari Selatan, Band Baru Asal Lampung yang Siap Gebrak Industri Musik Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/33/3106907/sheila_on_7-qC3a_large.jpg
5 Band Indonesia dengan Riders Tidak Merepotkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/33/3104513/sheila_on_7-5B82_large.jpg
10 Band Indonesia dengan Follower Instagram Terbanyak, Nomor 1 Ternyata Belum Verified
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/205/3089979/sheila_on_7-qtIQ_large.jpg
Eross Sebut Sheila On 7 Garap Lagu Memori Baik di Awal Pandemi COVID-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/33/3051535/remaja_senyum-MiWV_large.jpg
Remaja Senyum Ungkap Pesan Nasionalis Lewat Single Terbaru Indonesia Negeriku
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement