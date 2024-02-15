Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi Terapkan 3 Metode Khusus untuk Memeriksa Kejiwaan Tamara Tyasmara, Angger Dimas dan YA

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |18:05 WIB
Polisi Terapkan 3 Metode Khusus untuk Memeriksa Kejiwaan Tamara Tyasmara, Angger Dimas dan YA
Metode yang diterapkan di tes kejiwaan Tamara Tyasmara, Angger Dimas dan YA (Foto: Instagram/tamaratyasmara)
JAKARTA - Tamara Tyasmara saat ini tengah menjalani tes psikologis forensik di Biro Sumber Manusia (SDM) Polda Metro Jaya, pada Kamis, 15 Februari 2024 sore. Ditemani kuasa hukumnya, Tamara sendiri diketahui tiba sekitar pukul 16,57 WIB.

Di tengah pemeriksaannya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary pun membeberkan mekanisme terkait tes kejiwaan yang akan dilakukan oleh Tamara Tyasmara hari ini.

"Benar saudari Tamara saat ini sedang dilakukan pemeriksaan atau asesmen psikologi forensik yang dilakukan oleh tim gabungan antara rekan rekan ahli dari asosiasi psikologi forensik dan juga rekan rekan dari tim gabungan psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya," kata Kombes Pol Ade Ary di kantornya hari ini.

"Pemeriksaan psikologi forensik ini bagian dari penyidikan berbasis ilmiah atau Scientific Crime Investigation," sambungnya.

Tamara Tyasmara (Ravie)

Metode yang diterapkan di tes kejiwaan Tamara Tyasmara, Angger Dimas dan YA (Foto: Ravie/MPI)


Kombes Pol Ade Ary menegaskan kalau pemeriksaan ini juga dilakukan oleh Yudha Arfandi alias YA selaku tersangka dan juga Angger Dimas sebagai ayah kandung korban.

Dalam kesempatan itu, Kombes Pol Ade Ary juga memaparkan tiga metode khusus yang diterapkan tim forensik dan para ahli dalam pemeriksaan ini.

"Metode yang dilakukan oleh psikologi forensik menggunakan multi metode, multi tools dan multi informant. Untuk hasil mohon waktu karena tim masih bekerja, dan nanti di update," tandas Ade Ary.

(van)

