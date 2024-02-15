Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lee Kang In Tanggapi Rumor Tonjok Wajah Son Heung Min

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |15:43 WIB
Lee Kang In Tanggapi Rumor Tonjok Wajah Son Heung Min
Lee Kang In klarifikasi soal isu tonjok wajah Son Heung Min. (Foto: Instagram/@kanginleeofficial)
A
A
A

SEOUL - Lee Kang In lewat firma hukum Seo On akhirnya angkat suara terkait rumor perseteruannya dengan kapten Timnas Korea Selatan, Son Heung Min, lewat keterangan resmi yang dirilis pada 15 Februari 2024. 

Firma hukum Seo On mengungkapkan, kliennya sangat menyesal dan menyadari kesalahannya. Alasan itulah yang membuat pesepak bola 22 tahun itu meminta maaf secara terbuka lewat Insta Story, pada 14 Februari 2024.

“Lee Kang In meyakini, permintaan maaf adalah hal yang dibutuhkan ketimbang ‘membela diri’ dengan mengungkapkan apa yang terjadi. Karena itu dia merilis permintaan maaf lewat Insta Story,” kata firma hukum tersebut dikutip dari Allkpop, Kamis (15/2/2024). 

Namun unggahan Lee Kang In tersebut justru mengundang kontroversi hingga pemberitaan miring media. Alasan itu pula yang membuat firma hukum tersebut merasa perlu untuk meluruskan beberapa isu yang dinilai ‘kurang tepat’. 

Lee Kang In klarifikasi isu tonjok wajah Son Heung Min. (Foto: Instagram/@kanginleeofficial)

Firma hukum Seo On mengungkapkan ada dua isu utama yang perlu mereka luruskan dari pemberitaan media. Pertama, soal artikel yang mengatakan Lee Kang In meninju wajah Son Heung Min saat kapten Timnas Korsel itu menarik kerah bajunya. 

“Pemberitaan itu jauh dari kenyataan yang ada,” ujar firma hukum tersebut.

Kedua, tak hanya Lee Kang In dan pemain junior saja yang ikut main tenis meja. Ada beberapa pemain senior dari Timnas Korsel yang ikut serta dalam permainan tersebut. 

“Kami akan memberikan penjelasan lebih lengkap dan beberapa isu lainnya kemudian. Sekali lagi, kami meminta maaf kepada semua pihak yang telah kecewa dengan sikap Lee Kang In,” ujar kuasa hukum sang pesepak bola.

Halaman:
1 2
