Minta Maaf, Lee Kang In Akui Cekcok dengan Son Heung Min

SEOUL - Pesepak bola Lee Kang In merilis permintaan maaf di tengah isu cekcok dengan Son Heung Min. The Sun melaporkan, konflik antara dua anggota Timnas Korea Selatan itu terjadi pada 5 Februari 2024.

Kala itu, Timnas Korsel sedang makan malam jelang laga semifinal Piala Asia melawan Yordania. “Makan malam itu ditujukan untuk menyatukan tim dan menegaskan mereka satu tim,” tulis The Sun dalam laporannya.

Namun beberapa pemain muda, termasuk Lee Kang In, Seol Young Woo, dan Jung Woo Young, meninggalkan acara itu lebih awal untuk bermain tenis meja. Merasa aksi juniornya tak elok, Son Heung Min berusaha menghentikan mereka.

Namun pemain muda itu tak mengindahkan permintaan sang kapten. Son yang marah dikabarkan menarik kerah baju Lee Kang In yang membuat atlet 22 tahun tersebut meninju Son Heung Min.

Perseteruan antara dua pemain Timnas Korsel itu menjadi buah bibir publik dan membuat Lee Kang In buka suara. Dia merilis permintaan maaf lewat Insta Story, pada 14 Februari 2024.

“Ada kabar ada perseteruan antara aku dan Son Heung Min sebelum semifinal Piala Asia. Aku minta maaf karena menyebabkan kekecewaan pada penggemar sepak bola yang selalu mendukung timnas. Aku sungguh minta maaf,” ujarnya.

Lee Kang In menambahkan, “Aku seharusnya mendengarkan kata-kata seniorku. Tapi justru menunjukkan imej jelek kepada penggemar. Aku minta maaf kepada kalian yang kecewa kepadaku.”

Pada penutup unggahannya, Lee Kang In meminta maaf jika dia mengecewakan banyak pihak. Dia juga berjanji akan menjadi atlet dan pribadi yang lebih baik dengan bantuan para seniornya.