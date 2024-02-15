Suara Komeng Melejit di Real Count KPU, Netizen: Auto Win

JAKARTA - Alfiansyah Komeng kini semakin berbahagia. Usai dirinya viral di media sosial dan ramai warganet menyoblosnya di Pemilu 2024, suara Komeng pun melejit pesat dalam data real count KPU.

Komeng sendiri terdaftar sebagai Caleg DPD Jawa Barat nomor urut 10. Dilihat dari situs resmi KPU, hasil hitung suara Pemilu DPD 2024 memperlihatkan nama Alfiansyah Komeng yang jauh melesat dari caleg DPD Jabar lainnya.

Adapun surat suara DPD Jawa Barat yang masuk KPU sebanyak 31,68%, dan Komeng mendapatkan 180.817 suara (8.16 persen) per 15 Feb 2024 08:00:51.

Melejitnya suara Komeng di real count KPU ini pun turut membuat warganet takjub. Salah satunya pemilik akun TikTok, @hilmyindra.

Dalam videonya, ia mengaku takjub dengan hasil suara yang diperoleh komedian itu.

“Nggak peduli ya kan presidennya siapa yang menang. Tapi lo lihat ini Alfiansyah Komeng buset panjang benar gila,” ungkap netizen itu.

Persentase hasil suara Komeng dengan para caleg lainnya pun nampak cukup jauh. Suara Komeng meluncur berkat dukungan masyarakat yang spontan mendukungnya.

“Ini mah auto win, susah dikejar,” paparnya.