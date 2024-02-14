Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Komeng Ucapkan Terima Kasih Pada Masyarakat yang Sudah Mencoblosnya di Pemilu 2024

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |18:35 WIB
Komeng Ucapkan Terima Kasih Pada Masyarakat yang Sudah Mencoblosnya di Pemilu 2024
Komeng ucapkan terima kasih pada masyarakat yang sudah mencoblosnya (Foto: Instagram/komeng.original)
A
A
A

JAKARTA - Komeng saat ini tengah menjadi trending topic di media sosial Twitter atau X. Pasalnya, komedian 53 tahun itu memasang foto kocak di surat suara Pemilu 2024.

Seperti diketahui, Komeng mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI dari Jawa Barat di Pemilu 2024. Dalam surat suara tersebut Komeng berpose memiringkan kepala dengan mata melotot untuk kertas suaranya.

Tak ayal, dari banyaknya foto di surat suara tersebut, para netizen mengaku langsung mencoblos dirinya. Untuk itu pemilik nama asli Alfiansyah Bustami ini mengucapkan terima kasih.

"Terima kasih buat semuanya yang udah nyoblos saya hari ini," tulis Komeng di akun X @komeng, Rabu (14/2/2024).

"Lumayan ini awak (bada) jadi barolong (bolong-bolong) Mari kita buat sistem pemerintahan menjadi lebih lawak," tambahnya.

Komeng

Komeng ucapkan terima kasih pada masyarakat yang sudah mencoblosnya (Foto: Menpora)


Dalam kesempatan itu, Komeng juga menerangkan visi dan misinya apabila ia kelak duduk di kursi legislatif.

"Mari kita buat sistem pemerintahan menjadi lebih lawak," terang Komeng.

Cuitan Komeng langsung mendapatkan berbagai respon dari sejumlah netizen.

"Maaf saya ikutan nyoblos sampeyan. Anaknya dulu satu less drum dengan anak saya," kata akun X @aewi***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130606/komeng-m08w_large.jpg
Komeng Blakblakan Tak Dapat Mobil Dinas: Cuma Dikasih Pelat Nomor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130573/komeng-D5Br_large.jpg
Terungkap Alasan Komeng Tetap Ngelawak Meski Sudah Jadi Anggota DPD RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3076958/komeng-zkpK_large.jpg
Jawaban Kocak Komeng soal Pelantikan Prabowo Subianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/33/3073259/komeng-C5xz_large.jpg
Komeng Protes Ditugaskan di Komite II DPD: Saya Tidak Paham Pertanian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/612/3049283/komeng-7TmK_large.jpg
Cara Kocak Komeng Rayakan Hari Pramuka Nasional, Netizen: Pembina Cabang Bojong Kenyot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/11/33/2994924/ucapan-selamat-idul-fitri-komeng-bareng-keluarga-bikin-netizen-ngakak-ErguJ9Vfkl.jpg
Ucapan Selamat Idul Fitri Komeng Bareng Keluarga Bikin Netizen Ngakak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement