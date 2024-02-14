Komeng Ucapkan Terima Kasih Pada Masyarakat yang Sudah Mencoblosnya di Pemilu 2024

Komeng ucapkan terima kasih pada masyarakat yang sudah mencoblosnya (Foto: Instagram/komeng.original)

JAKARTA - Komeng saat ini tengah menjadi trending topic di media sosial Twitter atau X. Pasalnya, komedian 53 tahun itu memasang foto kocak di surat suara Pemilu 2024.

Seperti diketahui, Komeng mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI dari Jawa Barat di Pemilu 2024. Dalam surat suara tersebut Komeng berpose memiringkan kepala dengan mata melotot untuk kertas suaranya.

Tak ayal, dari banyaknya foto di surat suara tersebut, para netizen mengaku langsung mencoblos dirinya. Untuk itu pemilik nama asli Alfiansyah Bustami ini mengucapkan terima kasih.

"Terima kasih buat semuanya yang udah nyoblos saya hari ini," tulis Komeng di akun X @komeng, Rabu (14/2/2024).

"Lumayan ini awak (bada) jadi barolong (bolong-bolong) Mari kita buat sistem pemerintahan menjadi lebih lawak," tambahnya.

Komeng ucapkan terima kasih pada masyarakat yang sudah mencoblosnya (Foto: Menpora)







Dalam kesempatan itu, Komeng juga menerangkan visi dan misinya apabila ia kelak duduk di kursi legislatif.

"Mari kita buat sistem pemerintahan menjadi lebih lawak," terang Komeng.

Cuitan Komeng langsung mendapatkan berbagai respon dari sejumlah netizen.

"Maaf saya ikutan nyoblos sampeyan. Anaknya dulu satu less drum dengan anak saya," kata akun X @aewi***.