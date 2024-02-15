Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Penyanyi Australia Ben Abraham Bawakan Lagu Kidung yang Populer di 1978 Bersama Orang Tuanya

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |02:30 WIB
Penyanyi Australia Ben Abraham Bawakan Lagu <i>Kidung</i> yang Populer di 1978 Bersama Orang Tuanya
Bram dan Diane bawakan ulang lagu 'Kidung' (Foto: Instagram/benbenabraham)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi asal Australia, Ben Abraham ternyata memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah, Bram Manusama. Ben sendiri cukup dikenal dengan lagu-lagunya yang bergenre Alternative/Indie.

Fakta menariknya, ibunda dari Ben Abraham adalah Dianne Manusama, penyanyi yang berasal dari Australia. Kedua orangtua Ben Abraham adalah musisi lawas Tanah air yang membawakan lagu yang bertajuk ‘Kidung’ dan sempat hits Indonesia pada tahun 1978.

Meski bukan orang asli Indonesia, Dianne terus mengembangkan karir bermusiknya dengan membawakan lagu Indonesia. Dalam unggahan akun Instagram milik Ben Abraham @benbenabraham, dirinya mengunggah sebuah video yang memperlihatkan Ben dan kedua orangtuanya yang sedang bernyanyi lagu ‘Kidung bersama.

“Memaksa orang tuaku menyanyikan lagu hit Indonesia yang berusia 46 tahun bersamaku,” tulis Ben pada video tersebut, dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis, 15 Februari 2024.

Ben Abraham

Bram dan Diane bawakan ulang lagu 'Kidung' (Foto: Instagram/benbenabraham)


Lagu ‘Kidung’ merupakan hits yang tulis oleh paman Ben yaitu Chris Manusama. Kemudian lagu ini dirilis oleh Bram dan juga Dianne Manusama. Kini lagu tersebut kembali dilantunkan oleh keluarga kecil tersebut.

Suara indah milik Bram dan juga Dianne masih sangat nikmat didengar meski lagu tersebut sudah berpuluh tahun dirilis. Bahkan ketiganya masih sangat hafal setiap bait lirik yang ada pada lagu tersebut.

“Ayah dan ibu merilis lagu ‘Kidung’ pada tahun 1978 yang menjadi salah satu lagu pop Indonesia paling hits di tahun 70an,” ujar Ben.

Ben mengungkap bahwa lagu tersebut pernah masuk ke dalam Lagu Indonesia Terbaik Sepanjang Masa versi Rolling Stone Indonesia pada masa itu.

“Ditulis oleh paman saya Chris Manusama, lagu ini masuk dalam daftar 150 Lagu Indonesia Terbaik Sepanjang Masa versi Rolling Stone Indonesia,” katanya.

