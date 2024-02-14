Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jennifer Jill Ungkap Syarat Mutlak Jika Ajun Perwira Ingin Punya Momongan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |03:30 WIB
Jennifer Jill Ungkap Syarat Mutlak Jika Ajun Perwira Ingin Punya Momongan
Jennifer Jill ajukan syarat mutlak jika Ajun Perwira ingin punya momongan (Foto: Instagram/ajunperwira)
A
A
A

JAKARTA - Jennifer Jill alias Jennifer Ipel mempunyai rencana memiliki anak bersama suaminya, Ajun Perwira. Akan tetapi, ia memiliki sebuah syarat yang harus bisa dipenuhi, apabila Ajun menginginkan kehadiran momongan dalam kehidupan rumah tangganya.

Dalam video yang tayang di akun The Leonardo's, Jennifer mengatakan bahwa ia ingin memiliki anak perempuan dari suaminya. Sebab dari pernikahan sebelumnya, Jennifer sudah memiliki empat anak laki-laki.

"Jadi waktu gue menikah sama Ajun, ok kita setuju mau punya anak, anak gue empat laki semua, gue udah bilang dari awal gue mau punya anak perempuan, kalau loe kasih gue anak laki I’m sorry gue nggak, udah cukup,” ujar Jennifer dalam perbincangannya dengan Onad.

Sementara itu, wanita 54 tahun ini mengaku ingin merasakan bagaimana merawat seorang anak perempuan. Oleh karenanya, ia pun berencana untuk mengadopsi anak, lantaran mengetahui jika dirinya sudah tak mungkin untuk memiliki momongan lantaran faktor usia.

Jennifer Jill dan Ajun Perwira

Jennifer Jill ajukan syarat mutlak jika Ajun Perwira ingin punya momongan (Foto: Instagram/jennifer_ipel)


”Nah sekarang buat gue dan Ajun mungkin karena surrogate mother itu tidak bisa di Indonesia, jadi ya kita ingin mengadopsi,” jelas Jennifer.

”Thanks god gue punya suami yang menurut gue ya dia punya hati, dia tidak mau, dia bilang ‘nggak yank, aku mau tetep loe ibunya, istrinya tetep loe’ cuma ambil lah anak-anak yang mungkin terlantar," tambahnya.

Soal adopsi sendiri, Jennifer menyebut jika ia dan Ajun hampir saja mengambil anak untuk diasuh. Akan tetapi, hal tersebut urung dilakukan lantaran jenis kelamin anak tersebut adalah laki-laki.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/33/3142022/jennifer_jill-1LlR_large.jpg
Jennifer Jill Tak Merasa Repot Kembali Mengurus Bayi di Usia 54 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/33/3141905/jennifer_jill_dan_ajun_perwira-mWgs_large.jpg
Jennifer Jill dan Ajun Perwira Adopsi Bayi Perempuan usai Gagal Jalani Program Bayi Tabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/33/3061098/jennifer_jill-ho6w_large.jpg
Cerita Jennifer Jill Didatangi Petugas Pajak Gegara Ulah Melaney Ricardo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/33/3052747/jennifer_jill-uqSv_large.jpg
Ucapan Jennifer Jill soal Anaknya Jadi Piala Bergilir Kembali Disorot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/33/3052715/jennifer_ipel-FU2p_large.jpg
Kemunculan Jennifer Jill di Tengah Dugaan Kabar Perselingkuhan Azizah Salsha Bikin Heboh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/09/33/2981155/syarat-mutlak-jennifer-jill-untuk-calon-mantu-tak-perlu-cantik-tapi-harus-seiman-r9BHLXHdtY.jpg
Syarat Mutlak Jennifer Jill untuk Calon Mantu: Tak Perlu Cantik tapi Harus Seiman
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement