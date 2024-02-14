Jennifer Jill Ungkap Syarat Mutlak Jika Ajun Perwira Ingin Punya Momongan

JAKARTA - Jennifer Jill alias Jennifer Ipel mempunyai rencana memiliki anak bersama suaminya, Ajun Perwira. Akan tetapi, ia memiliki sebuah syarat yang harus bisa dipenuhi, apabila Ajun menginginkan kehadiran momongan dalam kehidupan rumah tangganya.

Dalam video yang tayang di akun The Leonardo's, Jennifer mengatakan bahwa ia ingin memiliki anak perempuan dari suaminya. Sebab dari pernikahan sebelumnya, Jennifer sudah memiliki empat anak laki-laki.

"Jadi waktu gue menikah sama Ajun, ok kita setuju mau punya anak, anak gue empat laki semua, gue udah bilang dari awal gue mau punya anak perempuan, kalau loe kasih gue anak laki I’m sorry gue nggak, udah cukup,” ujar Jennifer dalam perbincangannya dengan Onad.

Sementara itu, wanita 54 tahun ini mengaku ingin merasakan bagaimana merawat seorang anak perempuan. Oleh karenanya, ia pun berencana untuk mengadopsi anak, lantaran mengetahui jika dirinya sudah tak mungkin untuk memiliki momongan lantaran faktor usia.

Jennifer Jill ajukan syarat mutlak jika Ajun Perwira ingin punya momongan (Foto: Instagram/jennifer_ipel)





”Nah sekarang buat gue dan Ajun mungkin karena surrogate mother itu tidak bisa di Indonesia, jadi ya kita ingin mengadopsi,” jelas Jennifer.

”Thanks god gue punya suami yang menurut gue ya dia punya hati, dia tidak mau, dia bilang ‘nggak yank, aku mau tetep loe ibunya, istrinya tetep loe’ cuma ambil lah anak-anak yang mungkin terlantar," tambahnya.

Soal adopsi sendiri, Jennifer menyebut jika ia dan Ajun hampir saja mengambil anak untuk diasuh. Akan tetapi, hal tersebut urung dilakukan lantaran jenis kelamin anak tersebut adalah laki-laki.