Siap Menikah Usai 10 Tahun Menjanda, Ayu Ting Ting: Kayak Mimpi

DEPOK - Ayu Ting Ting siap melepas status jandanya usai menerima pinangan anggota TNI berpangkat Letkol, Muhammad Fardhana, beberapa waktu lalu.

Ayu membenarkan jika perkenalan mereka dijembatani oleh perjodohan keluarga.

"Iya (perjodohan) itu betul, prosesnya dikenalin biasa sebenarnya sama orang tua, kalau dikenalin kan wajar kan biasa aja kan, tapi itu tergantung dari diri kita masing-masing kan bisa lanjut atau tidak itu kan tergantung kita," kata Ayu Ting Ting ditemui di kediamannya daerah Depok, Jawa Barat, Rabu (14/2/2024).

"Kebetulan alhamdulillahnya mungkin memang cocok, jadi lanjut terus," sambungnya.

Ayu lalu menyinggung kesiapannya untuk kembali menikah lagi. Mengingat, pemilik nama asli Ayu Rosmalina itu telah menyandang status janda selama 10 tahun terakhir.

"Lumayan lama sih ya sendiri, jadi kayak ya maksudnya kayak mimpi aja gitu, ada seseorang yang datang ke kehidupan kita kan jadi pasti beda kan," ujar dia.

