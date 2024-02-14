Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Siap Menikah Usai 10 Tahun Menjanda, Ayu Ting Ting: Kayak Mimpi

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |14:01 WIB
Siap Menikah Usai 10 Tahun Menjanda, Ayu Ting Ting: Kayak Mimpi
Ayu Ting Ting bahagia segera dinikahi Muhammad Fardhana (Foto: IG Ayu)
DEPOK - Ayu Ting Ting siap melepas status jandanya usai menerima pinangan anggota TNI berpangkat Letkol, Muhammad Fardhana, beberapa waktu lalu.

Ayu membenarkan jika perkenalan mereka dijembatani oleh perjodohan keluarga.

"Iya (perjodohan) itu betul, prosesnya dikenalin biasa sebenarnya sama orang tua, kalau dikenalin kan wajar kan biasa aja kan, tapi itu tergantung dari diri kita masing-masing kan bisa lanjut atau tidak itu kan tergantung kita," kata Ayu Ting Ting ditemui di kediamannya daerah Depok, Jawa Barat, Rabu (14/2/2024).

Siap Menikah Usai 10 Tahun Menjanda, Ayu Ting Ting: Kayak Mimpi

"Kebetulan alhamdulillahnya mungkin memang cocok, jadi lanjut terus," sambungnya.

Ayu lalu menyinggung kesiapannya untuk kembali menikah lagi. Mengingat, pemilik nama asli Ayu Rosmalina itu telah menyandang status janda selama 10 tahun terakhir.

"Lumayan lama sih ya sendiri, jadi kayak ya maksudnya kayak mimpi aja gitu, ada seseorang yang datang ke kehidupan kita kan jadi pasti beda kan," ujar dia.

