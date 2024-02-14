Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Lee Jin Wook Gabung Film Baru Song Hye Kyo dan Jeon Yeo Been

Nafisa Tahira , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |04:30 WIB
Lee Jin Wook Gabung Film Baru Song Hye Kyo dan Jeon Yeo Been
Lee Jin Wook gabung film terbaru Song Hye Kyo dan Jeon Yeo Been. (Foto: Esquire)
SEOUL - Aktor Lee Jin Wook berpotensi adu akting dengan Song Hye Kyo dan Jeon Yeo Been dalam film Dark Nuns. Hal itu pertama kali dipublikasikan Sedaily Star, pada 14 Februari 2024. 

"Lee Jin Wook masih mempertimbangkan dengan positif tawaran tersebut," ujar BH Entertainment selaku agensi sang aktor menanggapi pemberitaan tersebut, dikutip dari Herald Pop, Kamis (15/2/2024). 

Mengutip Soompi, film Dark Nuns merupakan versi persempuan dari film The Priest yang dibintangi Kim Yun Suk dan Kang Dong Won, pada 2015. Kala itu, film tersebut sukses mendulang 5,44 juta penonton. 

Film Dark Nuns bercerita tentang biarawati yang melakukan pengusiran setan. Karakter biarawati dalam film ini akan dibintangi Song Hye Kyo dan Jeon Yeo Been yang digaet sejak 13 November 2023. 

Lee Jin Wook gabung film terbaru Song Hye Kyo dan Jeon Yeo Been. (Foto: Netflix)

Hingga kini, belum diketahui jelas peran yang akan dilakoni ketiga aktor ini. Namun yang pasti, proses syuting film Dark Nuns akan dilakukan pada tahun ini. 

Sebelum disibukkan dengan syuting film tersebut, Lee Jin Wook akan tampil dalam serial populer Squid Game 2. Kabarnya, Netflix akan menayangkan film tersebut pada akhir tahun 2024.*

(SIS)

