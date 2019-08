SEOUL - Aktor Lee Jin Wook tengah mempertimbangkan tawaran untuk membintangi proyek terbaru tvN, Sweet Home. Kabar itu kemudian diamini agensi sang aktor, BH Entertainment.

“Lee Jin Wook memang mendapatkan tawaran untuk menjadi aktor utama dalam Sweet Home. Saat ini, dia tengah mempertimbangkan tawaran itu dengan positif,” ujar BH Entertainment seperti dikutip dari Soompi, Kamis (8/8/2019).

Drama Sweet Home menjadi buah bibir publik Korea karena menjadi proyek comeback Lee Eung Bok. Ia adalah sutradara di balik tiga drama populer Korea: Descendants of the Sun, Goblin, dan Mr. Sunshine.

Selain Lee Jin Wook, Song Kang (The Liar and His Lover) dan Lee Do Hyun (Hotel Del Luna) juga dikabarkan mendapat tawaran serupa. Drama Sweet Home akan diadaptasi dari webtoon berjudul serupa karya Youngchan Hwang dan Carnby Kim.

Kisahnya, tentang siswa SMA yang kerap mengurung diri akibat aksi bullying yang diterimanya di sekolah. Namun waktu yang dihabiskannya dalam kamar justru membawanya masuk dalam pengalaman aneh dan mengejutkan. Dia masuk ke dunia yang hancur dengan penyakit aneh bernama monsterization.

Apabila negosiasi berjalan mulus, maka ini akan menjadi proyek terbaru Lee Jin Wook setelah merampungkan Voice 3, pada 30 Juni silam. Dalam drama itu, dia berperan sebagai Do Kang Woo, team leader Tim Golden Time.*

