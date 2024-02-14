Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lewat Karya, Aruma Ingin Terus Bertumbuh

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |01:01 WIB
Lewat Karya, Aruma Ingin Terus Bertumbuh
Aruma ingin terus bertumbuh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aruma tak pernah menyangka dirinya menjelma menjadi penyanyi yang dikenal. Apalagi dalam debutnya, Aruma berhasil meraih AMI Awards

Aruma bercerita, walaupun dari kecil dia sudah belajar piano, gitar, dan instrumen lainnya, semua itu dilakukan semata-mata atas dasar alasan hobi saja.

Aruma merilis debut single perdana yang berjudul “Muak”. Lagu tersebut berhasil masuk tangga lagu Top 50 Spotify Indonesia dengan 5 juta stream, hingga berhasil menembus 5 besar Top 50 Spotify sebulan kemudian.

Lewat Karya, Aruma Ingin Terus Bertumbuh

Lagu tersebut pula yang membawa Aruma meraih penghargaan pertamanya dalam ajang penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2023 sebagai Pendatang Baru Terbaik-Terbaik.

Di tahun 2023, Aruma merilis dua buah single yang berjudul Ekspektasi dan Hilang Kendali. Di lagu Ekspektas” dia berduet dengan penyanyi Raim Laode dan kembali mendapat respon positif dari para penikmat musik di tanah air.

Halaman:
1 2
