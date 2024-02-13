Dari Ibu Rumah Tangga, Wiwin Setia Ningsih Rintis Karier Jadi YouTuber

Dari ibu rumah tangga, Wiwin Setia Ningsih jajal jadi YouTuber. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Wiwin Setia Ningsih berhasil membuktikan bahwa menjadi ibu rumah tangga tak membatasi ruang geraknya dalam berkreasi. Dia menggunakan YouTube sebagai wadah untuk menyalurkan kreativitas sekaligus ladang penghasilan.

Wiwin mengunggah berbagai video kreatif seputar kesehariannya sebagai ibu rumah tangga. Mengandalkan kamera ponsel dan peralatan seadanya, dia berhasil memproduksi berbagai konten menarik dan bermanfaat untuk penonton.

Berkat konsistensi dan dedikasinya, Wiwin Setia Ningsih berhasil menciptakan basis penggemar yang cukup besar dengan penonton yang cukup besar. Sebut saja video berjudul Lari Dari Tukang Pinjam Uang yang sukses menarik perhatian warganet.

Video itu menarik perhatian warganet karena dinilai relate dengan perasaan dan kondisi para ibu masa kini ketika harus menghadapi berbagai masalah. Lewat berbagai kontennya, Wiwin juga membuktikan, menjadi content creator bisa menjadi sumber penghasilannya.