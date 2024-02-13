Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dari Ibu Rumah Tangga, Wiwin Setia Ningsih Rintis Karier Jadi YouTuber

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |23:13 WIB
Dari Ibu Rumah Tangga, Wiwin Setia Ningsih Rintis Karier Jadi YouTuber
Dari ibu rumah tangga, Wiwin Setia Ningsih jajal jadi YouTuber. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - Wiwin Setia Ningsih berhasil membuktikan bahwa menjadi ibu rumah tangga tak membatasi ruang geraknya dalam berkreasi. Dia menggunakan YouTube sebagai wadah untuk menyalurkan kreativitas sekaligus ladang penghasilan. 

Wiwin mengunggah berbagai video kreatif seputar kesehariannya sebagai ibu rumah tangga. Mengandalkan kamera ponsel dan peralatan seadanya, dia berhasil memproduksi berbagai konten menarik dan bermanfaat untuk penonton.  

Berkat konsistensi dan dedikasinya, Wiwin Setia Ningsih berhasil menciptakan basis penggemar yang cukup besar dengan penonton yang cukup besar. Sebut saja video berjudul Lari Dari Tukang Pinjam Uang yang sukses menarik perhatian warganet. 

Video itu menarik perhatian warganet karena dinilai relate dengan perasaan dan kondisi para ibu masa kini ketika harus menghadapi berbagai masalah. Lewat berbagai kontennya, Wiwin juga membuktikan, menjadi content creator bisa menjadi sumber penghasilannya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3136884/metta_karuna-JSFW_large.jpeg
Dari Jepang ke Indonesia, Metta Karuna Jembatani Humor Lintas Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136489/refa_ardhi-URZW_large.jpg
Cara Refa Ardhi Tepis Hate Comment dan Raih Sukses Jadi YouTuber Gaming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136382/refa_ardhi-tKcR_large.jpg
Refa Ardhi dan Evolusi Konten Gaming yang Membentuk Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/33/3134865/mamah_nada-GI2p_large.jpg
Mengenal Biota Laut Pulau Sangkubur sambil Seru-Seruan Bareng Keluarga Mamah Nada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/33/3122830/tenny_tap_di_luar_nalar-cVgb_large.jpg
Tenny Tap Hadirkan Kisah Bisikan Teman Imajinasi yang Merenggut Nyawa Banyak Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121041/tenny_tap_di_luar_nalar-mHcd_large.jpg
Tenny Tap Rilis Episode Perdana Di Luar Nalar, Teror Misterius di Rumah Baru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement