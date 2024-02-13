Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Zacky Ar-Rahmn Serukan Dukungan untuk Palestina Lewat YouTube

Pasopati Baladika , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |21:07 WIB
Zacky Ar-Rahmn Serukan Dukungan untuk Palestina Lewat YouTube
Zacky Ar-Rahmn menggunakan platform digital untuk serukan dukungan bagi Palestina. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Zacky Ar-Rahmn, content creator asal Balikpapan, Kalimantan Timur memanfaatkan bakatnya dan platform digital untuk menyerukan dukungan untuk Palestina. Dia membuat sebuah video pendek yang menggambarkan situasi masyarakat di Gaza.

Lewat narasi yang kuat, video tersebut berhasil menjangkau masyarakat luas dan menjadi buah bibir warganet di platform YouTube. Video milik Zacky Ar-Rahmn itu sekaligus menjadi bukti nyata bahwa platform digital bisa digunakan untuk menyebarkan kabar baik.

Media sosial, menurut Zacky, juga menjadi tools yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan isu-isu penting dunia yang tengah menjadi perbincangan hangat.

Dia sekaligus memperlihatkan bahwa anak muda Indonesia peduli dengan apa yang terjadi di Palestina. Jika Anda penasaran dengan konten-konten milik Zacky Ar-Rahmn dapat menontonnya di channel YouTube zackyarrahman.

Sekadar informasi, Zacky Ar-Rahmn bergabung dalam komunitas #NgeShortsBareng saat mengikuti acaranya di Balikpapan. Berkat komunitas tersebut dia berhasil mendulang lebih banyak subscribers dan menerima monetisasi dari channel YouTube miliknya.*

(SIS)

