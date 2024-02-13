Muncul Foto Tamara Tyasmara Menangis Peluk Jenazah Dante di Ambulans

JAKARTA - Tamara Tyasmara belakangan mendapat banyak komentar negatif dari netizen. Pasalnya, wanita 29 tahun itu dianggap tidak memiliki rasa duka, usai ditinggal oleh putra semata wayangnya, Dante.

Tudingan tersebut bermula usai kemunculan foto Tamara bersama teman-temannya di acara tahlilan. Tak lama, publik pun mengetahui bahwa Tamara tidak langsung melihat CCTV lokasi kejadian meninggalnya sang putra dengan alasan menunggu 7 hari berpulangnya sang anak.

Terbaru, muncul foto Tamara Tyasmara yang menangis sambil memeluk jenazah putranya di dalam ambulans. Foto tersebut bahkan dibagikan oleh salah satu sahabatnya, yakni Angie Ang di akun Instagramnya.

Dalam unggahannya, Tamara selaku ibu tampak hancur kala melihat anaknya kaku dan sudah tidak bernapas. Bahkan ia pun terlihat menangis sambil matanya terpejam memeluk putranya di IGD.

Tamara Tyasmara menangis peluk jenazah Dante (Foto: Instagram/tamaratyasmara)





Di unggahan selanjutnya, Tamara Tyasmara tak berhenti menangis, jejak air matanya pun masih terlihat basah saat memeluk jasad Dante diduga saat berada di ambulans.

"Kesedihan orang tua, kehilangan buah hati semata wayangnya, pasti hancurnya udah ga bisa diceritain lagi. So, sometimes a picture has a thousand words," tulis Angie Ang di Instagram @nonangie, Senin (12/2/2024).

"The unposted photos that we didn't know before (foto yang belum diunggah yang tidak kita ketahui sebelumnya)" tambah Angie Ang.

Tak hanya itu, presenter 30 tahun ini turut membagikan video pilu saat Tamara Tyasmara tampak lemas dan enggan meninggalkan makam Dante yang sudah bertabur bunga.

Menurut Angie, aktris 29 tahun itu awalnya adalah orang yang sangat ceria.

"Dulu, temen gue @tamaratyasmara periang banget. Sejak tanggal 27 Januari 2024 cerianya hilang. Kebahagiaannya direnggut," tulis Angie Ang di bagian caption.