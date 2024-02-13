Buka Donasi untuk Anak Palestina Atas Nama Dante, Tamara Tyasmara Dihujat Netizen

JAKARTA - Kasus kematian Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante, saat ini masih ditangani oleh pihak kepolisian. Bahkan polisi pun telah membeberkan modus operandi Yudha Arfandi alias YA selaku tersangka utama kasus meninggalnya Dante.

Di tengah duka kehilangan anak, Tamara Tyasmara selaku ibu justru ramai dihujat oleh netizen. Selain lantaran dianggap tidak bersedih atas wafatnya sang anak, Tamara juga dicap ceroboh lantaran mempercayakan kekasihnya untuk mengasuh sang putra.

Tak hanya itu, sikap Tamara yang membuat penggalangan dana untuk anak-anak di Palestina selang beberapa hari usai anaknya tewas di kolam renang juga membuat publik emosi. Padahal menurut penuturannya, Dante sempat ingin memberikan bantuan pada anak-anak di Palestina.

"Keinginan terakhir Dante kakak-kakak semua. "Membantu dan bertemu anak-anak Palestina," tulis Tamara di Instagramnya.

"Kalau kakak-kakak semua ada rezeki lebih boleh ikut Dante membantu ya. Atau kakak-kakak-kakak bisa bantu posting atau share postingan ini," sambungnya.

Tamara Tyasmara dihujat gegara buka donasi untuk Palestina atas nama Dante (Foto: Instagram/tamaratyasmara)





Melihat unggahan Tamara, netizen justru sama sekali tak bersimpati dan justru menghujat mantan istri Angger Dimas tersebut. Bahkan ia dinilai memanfaatkan momen kematian putranya untuk mengadakan donasi, dan sikap tersebut sangat berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh mantan suaminya.

"bapaknya terus up #justicefordante , ibu nya malah buat donasi? gue jadi lo, mana bisa repost story org, mana bisa maen hp, stress nya bukan main anak meninggal tiba tiba. ada apa ini? anak baru meninggal udah mau bikin acara 100hariaan dengan buka DONASI? embel" untuk bantu saudara kita dipalestina. sorry sorry aja, gue jadi lo mana bisa mikirin orglain saat anak sendiri baru meninggal," kata lusi***.

"Papa cari justice mama cari money di saat duka," timpal tyas***.

Namun belakangan diketahui bahwa penggalangan dana tersebut merupakan inisiatif dari sang manager. Bahkan Dianita Tiastuti sempat membeberkan hal itu dalam video yang diunggah Marissya Icha di akun Instagramnya.

"Terkait donasi ada yang hujat 'Kenapa sih anak baru meninggal udah bikin donasi' dan katanya jahat-jahat banget. Yang buat donasi itu aku. Aku tahu Dante ingin ngasih (makan) teman-teman di Palestine," jelas Dianita.