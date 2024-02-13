Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Parfum Heura, Besutan Dua Mahasiswa Sukses Menangkan Shopee Super Awards 2023

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |07:14 WIB
Parfum Heura, Besutan Dua Mahasiswa Sukses Menangkan Shopee Super Awards 2023
Bloom, salah satu produk parfum Heura. (Foto: dok Instagram/@heuraofficial)
JAKARTA - Bisnis parfum lokal kian dilirik dan semakin berkembang di tengah kebutuhan masyarakat yang menginginkan aroma berkualitas dan harga ramah di kantong. Peka melihat peluang tersebut, Given Susanto dan William Gomarga, dua orang mahasiswa asal Jakarta, sukses membangun bisnis parfum di Shopee, bernama Heura.

Di acara penghargaan Shopee Super Awards 2023, pria yang baru menginjak umur 21 tahun ini menceritakan awal mula membangun brand Heura. “Jadi dari dulu saya memang suka pakai parfum, cuma kok parfum-parfum desainer di pasaran terlampau mahal untuk sebagian orang, akhirnya saya dan William putuskan untuk bikin Heura,” ujar Given.

Awalnya, Heura melakukan riset dan uji coba terhadap preferensi wangi masyarakat Indonesia. Dengan anggaran terbatas, Heura memutuskan untuk membuka penjualan secara online dan mendapati bahwa pasar merespons positif terhadap produk-produk mereka.

Ketiga UMKM Penerima Penghargaan dalam Shopee Super Awards 2023 (Ki-Ka: Dushishoes, Heura Official Shop, Azella Collections, Direktur Eksekutif Shopee Indonesia, Christin Djuarto). (Foto: dok ist)

Keputusan untuk memulai penjualan di Shopee sebagai platform pertama, didasari oleh pandangan bahwa Shopee mampu memberikan kenyamanan belanja online sekaligus menjadi top of mind e-commerce di Tanah Air. Heura menginginkan branding yang lebih eksklusif, sehingga Shopee dianggap sebagai platform yang lebih sesuai.

“Kami berusaha untuk membuat Heura ‘berbeda’ dengan strategi pemasaran yang kuat dan peningkatan kualitas produk. Keberhasilan ini tercermin dari peningkatan penjualan yang signifikan, mencapai puluhan ribu produk terjual setiap bulannya dan pertumbuhan year-on-year sekitar 150 hingga 200 persen,” kata Given.

Sebagai pengusaha muda yang sukses, Heura tidak hanya memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui bisnisnya tetapi juga telah membuka lapangan kerja bagi 35 orang.

Keberhasilan Heura dalam memanfaatkan potensi pasar wewangian di Indonesia dan kemampuan mereka dalam memanfaatkan fitur-fitur di Shopee yang mampu meningkatkan penjualan secara signifikan.

 

Foto: dok Instagram/@heuraofficial


