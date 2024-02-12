Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tamara Tyasmara Sempat Izinkan Dante Berenang di Kolam Dewasa Sedalam 1,5 Meter

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |11:51 WIB
Tamara Tyasmara Sempat Izinkan Dante Berenang di Kolam Dewasa Sedalam 1,5 Meter
Tamara Tyasmara sempat izinkan Dante berenang di kolam dewasa sedalam 1,5 meter (Foto: Instagram/tamaratyasmara)
A
A
A

JAKARTA - Kasus kematian Dante, putra dari Tamara Tyasmara dan Angger Dimas, hingga kini masih menjadi sorotan. Apalagi setelah polisi menetapkan Yudha Arfandi yang merupakan kekasih dari Tamara Tyasmara sebagai tersangka, tentu kasus tersebut semakin membuat publik penasaran.

Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, terungkap bahwa bocah enam tahun itu meninggal dunia di kolam renang umum yang dalamnya mencapai 1,5 meter. Hal itu juga senada dengan pernyataan Tamara Tyasmara.

Setelah menggelar tahlilan hari pertama, Tamara mengaku tahu dan mengizinkan sang anak untuk berenang di kolam dalam tersebut. Tamara Tyasmara bahkan menyebutkan bahwa Dante memang sudah sering berenang di kolam renang dalam.

"Kan cuma ada 2 (kolam) yang satu anak-anak yang satu dewasa. Hampir 1,5 meter dan Dante udah biasa renang di 1,5 meter," kata Tamara Tyasmara usai tahlilan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, beberapa waktu yang lalu.

Tamara Tyasmara (Selvianus)

Tamara Tyasmara sempat izinkan Dante berenang di kolam dewasa sedalam 1,5 meter (Foto: MPI)


"Kan dia bukan renang dari ujung ke ujung," tambah Tamara Tyasmara.

Menurut Tamara, sang putra memang tengah gemar berenang di kolam yang bisa dibilang untuk dewasa tersebut.

"Kebetulan dante lagi suka berenang di kolam dalem, dia lagi sok tahu gitu," jelas Tamara Tyasmara.

Hobi berenangnya itu bahkan tak membuat Dante takut untuk bolak balik berenang di kolam meski ia baru bisa berenang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142530/tamara_tyasmara-qTsn_large.jpg
Tamara Tyasmara Berkurban di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/33/3109245/tamara_tyasamara-6bCS_large.jpg
Tamara Tyasmara Belajar Ikhlas, Begini Cara Mengobati Rindu pada Mendiang Dante
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/33/3108434/tamara_tyasmara-e0L9_large.jpg
Banding Yudha Arfandi Ditolak, Tamara Tyasmara Dukung Hukuman Mati untuk Pembunuh Sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/33/3099263/tamara_tyasmara-rXwo_large.jpg
Tamara Tyasmara Kehilangan Anak, 2024 Jadi Tahun Terberat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098942/tamara_tyasmara-Zvdc_large.jpg
Tangis Tamara Tyasmara Pecah Saat Rayakan Ulang Tahun Dante di Makam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/33/3086025/tamara_tyasmara-RI0s_large.jpg
Yudha Arfandi Ngaku Pengusaha Tambang, Tamara Tyasmara: Ternyata Pengangguran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement