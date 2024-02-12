Tamara Tyasmara Sempat Izinkan Dante Berenang di Kolam Dewasa Sedalam 1,5 Meter

JAKARTA - Kasus kematian Dante, putra dari Tamara Tyasmara dan Angger Dimas, hingga kini masih menjadi sorotan. Apalagi setelah polisi menetapkan Yudha Arfandi yang merupakan kekasih dari Tamara Tyasmara sebagai tersangka, tentu kasus tersebut semakin membuat publik penasaran.

Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, terungkap bahwa bocah enam tahun itu meninggal dunia di kolam renang umum yang dalamnya mencapai 1,5 meter. Hal itu juga senada dengan pernyataan Tamara Tyasmara.

Setelah menggelar tahlilan hari pertama, Tamara mengaku tahu dan mengizinkan sang anak untuk berenang di kolam dalam tersebut. Tamara Tyasmara bahkan menyebutkan bahwa Dante memang sudah sering berenang di kolam renang dalam.

"Kan cuma ada 2 (kolam) yang satu anak-anak yang satu dewasa. Hampir 1,5 meter dan Dante udah biasa renang di 1,5 meter," kata Tamara Tyasmara usai tahlilan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, beberapa waktu yang lalu.

Tamara Tyasmara sempat izinkan Dante berenang di kolam dewasa sedalam 1,5 meter (Foto: MPI)





"Kan dia bukan renang dari ujung ke ujung," tambah Tamara Tyasmara.

Menurut Tamara, sang putra memang tengah gemar berenang di kolam yang bisa dibilang untuk dewasa tersebut.

"Kebetulan dante lagi suka berenang di kolam dalem, dia lagi sok tahu gitu," jelas Tamara Tyasmara.

Hobi berenangnya itu bahkan tak membuat Dante takut untuk bolak balik berenang di kolam meski ia baru bisa berenang.