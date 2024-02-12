Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Olla Ramlan Drop dan Minta Tolong di IG

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |01:05 WIB
JAKARTA - Olla Ramlan tengah menjadi perbincangan netizen. Beberapa waktu lalu, Olla Ramlan terlihat meminta tolong di akun Instagram miliknya.

Terbaru, Olla Ramlan terlihat kelelahan saat mengisi satu acara di Jakarta Utara. . Dalam gambar yang beredar, Olla Ramlan terlihat kelelahan dan duduk terkulai lemas.

Olla menjelaskan dirinya hanya butuh istirahat. Dirinya tengah drop dan lemas untuk menjalani aktivitas.

"Udah mendingan tapi harus istirahat lagi malam ini dan besok," ucap Olla Ramlan.

Saat ini, Olla tengah mengkonsultasikan kesehatannya. Olla mengakui sempat sakit dan menjalani perawatan bersama Dr Reza Gladys.

"Intinya keadaan aku sudah jauh membaik dari kondisi drop minggu lalu karena ada satu kondisi yang harus dihandle dengan bantuan dokter," sambung Olla.

"Ya emang seminggu terakhir aku dibantu dokter Reza Gladys, selain dia dokter profesional, dia juga teman dekat aku," jelasnya.

Selain sempat drop, Olla juga ada masalah leher dan kulit wajah beberapa waktu lalu.

"Bukan, sakit yang dideritanya minggu lalu sudah membaik dengan bantuan Dokter Reza," tutup Olla Ramlan.

“Dokter Reza Gladys kan punya produk skincare dan klinik kak, that's why aku percaya banget dengan dokter Reza karena menurut aku memang dia pakar nya skincare,” ungkap Olla

