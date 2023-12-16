Harga Outfit Olla Ramlan Bikin Melongok, Tembus Rp3,5 Miliar untuk Sekali Jalan

Harga Outfit Olla Ramlan sekali jalan bikin melongok. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Olla Ramlan kembali menuai sorotan netizen. Pasalnya, Jessica Iskandar membongkar semua outfit yang digunakan Olla Ramlan saat bepergian.

Momen itu terekam di postingan akun gosip @rumpi_gosip. Di mana, dalam video itu terlihat Olla Ramlan tengah mengenakan make-up di salah satu acara. Baik Olla Ramlan dan Jessica Iskandar berada di ruangan yang sama.

"Mami, berapa harga outfit hari ini?" tanya Jessica Iskandar kepada Olla Ramlan, Sabtu (16/12/2023).

"Enggak ada, Enggak ada harganya kok," jawab Olla Ramlan tertawa.

"Ada lah, aku kan bisa nebak harganya yang mami pakai hari ini," balas Jessica Iskandar.

Daripada rasa penasaran Jessica Iskandar bertambah, istri Vincent Verhaag itu mulai menguliti outfit yang dikenakan Olla Ramlan.

"Mami untuk hari ini, outfit yang mami gunakan menyebutnya gaya apa?" tanya Jessica Iskandar.

Olla Ramlan mengaku dirinya tidak pernah memilih dalam bergaya busana saat beraktifitas. Hanya saja, mantan istri Aufar Hutapea itu merasa jika dirinya lebih suka dengan penggunaan satu warna yang terhitung dari kepala hingga ke bagian kaki.

"Aku kalau pakai baju itu memang sukanya satu warna, cuma terkadang tiba-tiba ada statemen, soal sepatu yang aku pakai. Kayak misalkan hari ini aku pakai warna oranye," kata Olla Ramlan.

"Kalau untuk fashion buat jam tangan, aku selalu tabrakan saja yang penting cocok saja dipakainya," lanjutnya.

"Keren banget sih mami," ucap Jessica Iskandar.

Jedar biasa disapa itu mulai bertanya dari bagian kepala. Pasalnya, Olla Ramlan kini telah menggunakan hijab.

"Mami, untuk jilbabnya berapaan?" ujar Jessica Iskandar.

"Murah kok, cuma Rp200 ribuan," balas Olla Ramlan.

"Enggak mungkin mami, nih lihat tangan aku sampai getar lho," timpal Jessica Iskandar tertawa.

Selanjutnya Jedar mulai masuk bertanya soal kemeja, jam tangan hingga celana yang digunakan oleh Olla Ramlan.

"Kalau kemeja aku lupa, mungkin sekira Rp1,2 jutaan," kata Olla Ramlan.

"Wih jam tangan ada diamondnya, jam tangannya rolex lho teman-teman. Ini paling sekira Rp800 jutaan, betul enggak mami?" tanya Jessica Iskandar.

"Iya (menjawab dengan menganggukkan kepala-red)".