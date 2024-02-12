Mea Shahira dan Ezra Kunze Kolaborasi Usung Genre Neo RnB

JAKARTA - Mea Shahira terus menunjukkan dominasinya di dunia musik R&B Tanah Air. Setelah kesuksesan karyanya Not Today Not Tomorrow pada tahun 2023, Mea Shahira kembali menggebrak dengan karya terbarunya yang berjudul Come 'n Find Me.

Karya ini, ditulis oleh Mea Shahira bersama Ezra Kunze dan Fathan Maulana, mengusung aliran neo-R&B dengan sentuhan afrobeat, hip hop, reggaeton, dan dancehall. Dengan ini, Mea Shahira menegaskan keunikan dan keluwesan bermusiknya.

Ezra Kunze turut menyumbangkan rap yang memperkaya nuansa lagu. Lirik yang memikat terdengar, "I just wanna hear you say my name / Won’t believe whatever that you say / Show me once and I’ll take you away / Take you away / Come and find me / Come and find me, boy," membuat lagu ini menjadi daya tarik bagi para wanita muda yang mencari pengalaman romansa yang memompa adrenalin.

Mea Shahira menceritakan asal-usul lagu tersebut, "Awalnya, ide lagu 'come 'n find me' muncul saat jamming bersama teman baikku, Fathan Maulana, di studio. Dari situ, kita mulai membayangkan struktur lagu dan akhirnya mengundang Ezra Kunze untuk ikut berkontribusi. Proses penggarapannya terbilang sangat cepat dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya."

Meskipun proses kelahiran "come 'n find me" bersifat organik, Mea Shahira tetap berusaha agar lagu ini memiliki identitas yang kuat. Jika sebelumnya ia terinspirasi oleh era kejayaan Radio FM dalam menciptakan "Not Today Not Tomorrow", kali ini ia melibatkan pengaruh R&B modern seperti Tyla, Burna Boy, dan Amaarae.

Dalam eksplorasi subgenre afrobeat, Mea Shahira berharap dapat memperkenalkan keunikan musik ini kepada audiens Indonesia. "Warna musik afrobeat sangat futuristik, namun, di saat bersamaan, sangat easy-listening. Selain itu, aku menilai produksi musik seperti ini bisa lebih menegaskan kepercayaan diri yang hendak aku pancarkan lewat lagu ini," ujarnya.

Sebagai vocal director, Mo Kamga memberikan dukungan penuh terhadap eksperimen Mea Shahira. Ia menyambut positif tekad Mea untuk membawa afrobeat ke panggung musik Tanah Air dan mengakui kelebihan rap verse dari Ezra Kunze. Menurut Mo Kamga, Mea Shahira adalah musisi yang tahu persis apa yang diinginkan, baik dalam aransemen vokal maupun vibe musik secara keseluruhan.