Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Mea Shahira dan Ezra Kunze Kolaborasi Usung Genre Neo RnB

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |02:03 WIB
Mea Shahira dan Ezra Kunze Kolaborasi Usung Genre Neo RnB
Mea Shahira dan Ezra Kunze (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Mea Shahira terus menunjukkan dominasinya di dunia musik R&B Tanah Air. Setelah kesuksesan karyanya Not Today Not Tomorrow pada tahun 2023, Mea Shahira kembali menggebrak dengan karya terbarunya yang berjudul Come 'n Find Me.

Karya ini, ditulis oleh Mea Shahira bersama Ezra Kunze dan Fathan Maulana, mengusung aliran neo-R&B dengan sentuhan afrobeat, hip hop, reggaeton, dan dancehall. Dengan ini, Mea Shahira menegaskan keunikan dan keluwesan bermusiknya.

Ezra Kunze turut menyumbangkan rap yang memperkaya nuansa lagu. Lirik yang memikat terdengar, "I just wanna hear you say my name / Won’t believe whatever that you say / Show me once and I’ll take you away / Take you away / Come and find me / Come and find me, boy," membuat lagu ini menjadi daya tarik bagi para wanita muda yang mencari pengalaman romansa yang memompa adrenalin.

Mea Shahira dan Ezra Kunze Kolaborasi Usung Genre Neo RnB

Mea Shahira menceritakan asal-usul lagu tersebut, "Awalnya, ide lagu 'come 'n find me' muncul saat jamming bersama teman baikku, Fathan Maulana, di studio. Dari situ, kita mulai membayangkan struktur lagu dan akhirnya mengundang Ezra Kunze untuk ikut berkontribusi. Proses penggarapannya terbilang sangat cepat dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya."

Meskipun proses kelahiran "come 'n find me" bersifat organik, Mea Shahira tetap berusaha agar lagu ini memiliki identitas yang kuat. Jika sebelumnya ia terinspirasi oleh era kejayaan Radio FM dalam menciptakan "Not Today Not Tomorrow", kali ini ia melibatkan pengaruh R&B modern seperti Tyla, Burna Boy, dan Amaarae.

Dalam eksplorasi subgenre afrobeat, Mea Shahira berharap dapat memperkenalkan keunikan musik ini kepada audiens Indonesia. "Warna musik afrobeat sangat futuristik, namun, di saat bersamaan, sangat easy-listening. Selain itu, aku menilai produksi musik seperti ini bisa lebih menegaskan kepercayaan diri yang hendak aku pancarkan lewat lagu ini," ujarnya.

Sebagai vocal director, Mo Kamga memberikan dukungan penuh terhadap eksperimen Mea Shahira. Ia menyambut positif tekad Mea untuk membawa afrobeat ke panggung musik Tanah Air dan mengakui kelebihan rap verse dari Ezra Kunze. Menurut Mo Kamga, Mea Shahira adalah musisi yang tahu persis apa yang diinginkan, baik dalam aransemen vokal maupun vibe musik secara keseluruhan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement