Mea Shahira Siapkan Kejutan untuk Single Terbarunya

JAKARTA - Mea Shahira yang terkenal dengan lagu Not Today Not Tomorrow mengaku sempat membuat MV untuk single pertamanya ketika 18 tahun. Namun demikian video klip tersebut harus takedown oleh orang tuanya.

"Sempet dibuat MV di Bali syutingnya, udah bener-bener selesai, sudah semuanya all good, dan di last stepnya pas itu memang umur aku masih 18 tahun, jadi papa mama masih involve banyak," uja Mea Shahira.

BACA JUGA: Mea Shahira Bocorkan Konsep Video Klip Not Today Not Tomorrow

Alasannya saat itu, Mea dianggap terlalu terbuka. Hal yang wajar ketika orang tua khawatir akan hal tersebut.