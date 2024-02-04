Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Mea Shahira Siapkan Kejutan untuk Single Terbarunya

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |01:01 WIB
Mea Shahira Siapkan Kejutan untuk Single Terbarunya
Mea Shahira siapkan kejutan di single terbaru (Foto: Ist)
JAKARTA - Mea Shahira yang terkenal dengan lagu Not Today Not Tomorrow mengaku sempat membuat MV untuk single pertamanya ketika 18 tahun. Namun demikian video klip tersebut harus takedown oleh orang tuanya.

"Sempet dibuat MV di Bali syutingnya, udah bener-bener selesai, sudah semuanya all good, dan di last stepnya pas itu memang umur aku masih 18 tahun, jadi papa mama masih involve banyak," uja Mea Shahira.

Mea Shahira Siapkan Kejutan untuk Single Terbarunya

Alasannya saat itu, Mea dianggap terlalu terbuka. Hal yang wajar ketika orang tua khawatir akan hal tersebut.

