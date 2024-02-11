Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tamara Tyasmara dan Yudha Arfandi Sudah 2,5 Tahun Pacaran

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |17:05 WIB
Tamara Tyasmara dan Yudha Arfandi Sudah 2,5 Tahun Pacaran
Tamara Tyasmara sudah pacaran 2,5 tahun dengan Yudha Arfandi (Foto: Instagram/tamaratyasmara)
A
A
A

JAKARTA - Tamara Tyasmara mengaku tidak menyangka bahwa kekasihnya, Yudha Arfandi ditetapkan menjadi tersangka atas kematian putra semata wayangnya, Dante. Pasalnya, Tamara sendiri sudah sangat percaya dengan sosok Yudha Arfandi.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Tamara dan Yudha Arfandi sendiri sudah berpacaran selama 2,5 tahun.

Hal itu bahkan diungkapkan manajer Tamara, Dianita Tiastudi, dalam sambungan telepon dengan Marissya Icha.

"Pacaran 2,5 tahun. Jadi mereka (almarhum Dante dan Yudha Arfandi) sering banget renang," kata Dianita Tiastudi dikutip dari Instagram Marissya Icha @marissyaichareal, Minggu (11/2/2024).

Tamara Tyasmara dan Dante

Tamara Tyasmara sudah pacaran 2,5 tahun dengan Yudha Arfandi (Foto: Instagram/tamaratyasmara)


Bahkan, Dante juga berteman baik dengan anak Yudha Arfandi yang rupanya memiliki usia yang sama.

Halaman:
1 2
