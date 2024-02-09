Alasan Ayu Ting Ting Terkesan Tutupi Momen Lamaran dengan Muhammad Fardhana

JAKARTA - Ayu Ting Ting mengaku tak bermaksud menyembunyikan kabar lamarannya dengan seorang anggota TNI dari awak media dan publik. Dia hanya tak ingin jemawa sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

"Ini kan masih lamaran. Jadi, alangkah baiknya kalau cuma keluarga inti dulu saja, gitu. Nanti kalau sudah acara (pernikahannya) pasti semua orang tahu," katanya dalam talkshow Brownies, pada Jumat (9/2/2024).

Pelantun Sambalado itu menilai, lamaran merupakan momen perkenalan dua keluarga sebelum memasuki gerbang pernikahan. Alasan itu pulalah yang membuat dia menggelar prosesi lamaran tersebut tertutup dan hanya diperuntukkan bagi keluarga dekat saja.

Meski telah lamaran, namun Ayu Ting Ting enggan bicara banyak terkait rencana pernikahannya yang kabarnya akan digelar tahun ini. Dia hanya meminta dukungan doa agar perjalanannya menuju jenjang pernikahan bisa dilancarkan.

"Doakan saja, semoga prosesnya dipermudah sama Allah. Aamin," ujar ibu satu anak tersebut menambahkan.

Sikap tertutup Ayu Ting Ting terkait momen lamaran dengan Muhammad Fardhana tampaknya belajar dari pengalamannya di masa lalu. Seperti diketahui, dia sempat akan menikah dengan pria bernama Adit Jayusman, pada akhir Desember 2020.

Namun dia mendadak membatalkan semuanya seminggu sebelum pernikahan. Padahal, persiapan pernikahannya kala itu sudah memasuki 100 persen. Sang pedangdut mengaku, ada satu kesalahan pria itu yang tak bisa dimaafkannya.

"Ada satu hal yang bikin aku kecewa banget. Secinta-cintanya aku, lebih baik mundur! Ya mungkin sudah rencana Allah ya. Tuhan itu memang baik," katanya dalam podcast CURHAT BANG Denny Sumargo, pada 23 Oktober 2021.