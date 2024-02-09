Cinta Laura Ajak Masyarakat Indonesia Tidak Golput di Pemilu 2024

JAKARTA - Cinta Laura mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak golput pada hari pemilu yang akan berlangsung 14 Februari mendatang. Hal itu ia ungkapkan dalam sebuah video yang diunggah oleh Bubah Alfian di Instagramnya @bubahalfian.

Dalam video tersebut, pelantun Guardian Angel ini mengingatkan masyarakat kalau sesungguhnya Presiden yang terpilih nantinya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan hidup rakyat Indonesia, terlebih rakyat kecil.

BACA JUGA: Cinta Laura Jadi Juara di Lomba Renang Lawan Gisel dan Caitlin Halderman

“Karena walaupun kita mungkin ngerasa hidup kita gak akan berubah, siapapun pemimpinnya, secara gak sadar sebenarnya banyak sekali orang-orang yang hidupnya terdampak, apalagi rakyat kecil,” ujar Cinta Laura dalam unggahan tersebut.

Cinta Laura juga mengajak seluruh masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih dengan melihat kriteria pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini.

Cinta Laura ajak masyarakat tidak golput di Pemilu (Foto: Instagram/bubahalfian)





“Makanya kita harus pilih presiden yang kita rasa paling tepat buat negara ini karena undang-undang yang penting bagi rakyat kecil itu akan bener-bener terdampak tergantung siapapun pemimpinnya,” katanya.

Bintang film Oh Baby ini juga menjadi salah satu artis yang sangat aktif terhadap isu-isu sosial di Indonesia. Ia pun mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak apatis dan turut serta menggunakan hak suaranya saat pemilu nanti.

Selain itu, perempuan 30 tahun ini juga menjelaskan bahwa siapapun pemimpin yang nantinya terpilih akan berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan dan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat.