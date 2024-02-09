Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cinta Laura Ajak Masyarakat Indonesia Tidak Golput di Pemilu 2024

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |03:30 WIB
Cinta Laura Ajak Masyarakat Indonesia Tidak Golput di Pemilu 2024
Cinta Laura ajak masyarakat tidak golput di Pemilu (Foto: Instagram/claurakiehl)
A
A
A

JAKARTA - Cinta Laura mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak golput pada hari pemilu yang akan berlangsung 14 Februari mendatang. Hal itu ia ungkapkan dalam sebuah video yang diunggah oleh Bubah Alfian di Instagramnya @bubahalfian.

Dalam video tersebut, pelantun Guardian Angel ini mengingatkan masyarakat kalau sesungguhnya Presiden yang terpilih nantinya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan hidup rakyat Indonesia, terlebih rakyat kecil.

“Karena walaupun kita mungkin ngerasa hidup kita gak akan berubah, siapapun pemimpinnya, secara gak sadar sebenarnya banyak sekali orang-orang yang hidupnya terdampak, apalagi rakyat kecil,” ujar Cinta Laura dalam unggahan tersebut.

Cinta Laura juga mengajak seluruh masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih dengan melihat kriteria pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini.

Cinta Laura

Cinta Laura ajak masyarakat tidak golput di Pemilu (Foto: Instagram/bubahalfian)


“Makanya kita harus pilih presiden yang kita rasa paling tepat buat negara ini karena undang-undang yang penting bagi rakyat kecil itu akan bener-bener terdampak tergantung siapapun pemimpinnya,” katanya.

Bintang film Oh Baby ini juga menjadi salah satu artis yang sangat aktif terhadap isu-isu sosial di Indonesia. Ia pun mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak apatis dan turut serta menggunakan hak suaranya saat pemilu nanti.

Selain itu, perempuan 30 tahun ini juga menjelaskan bahwa siapapun pemimpin yang nantinya terpilih akan berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan dan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/33/3180472/cinta_laura_dan_arya_vasco-CKwH_large.jpg
Arya Vasco Akui Belum Ada Target Menikah meski Sudah Bertemu Keluarga Cinta Laura di Jerman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146198/cinta_laura-N0WM_large.jpg
Cinta Laura Tolak Tambang Nikel di Raja Ampat: Kemajuan untuk Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/33/3139755/syahrini-YcQK_large.jpg
Melenggang di Cannes Film Festival 2025, Syahrini Dapat Penghargaan dari UNESCO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/33/3139738/cinta_laura-6h0i_large.jpg
Cinta Laura Tampil Memukau di Cannes Film Festival 2025, Tuai Pujian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/33/3110017/cinta_laura-OrAw_large.jpg
Cinta Laura Bersih-bersih Sampah di Jakarta Bareng Fans, Netizen Salut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/206/3097406/cinta_laura-91Rb_large.jpg
Cinta Laura Nekat Lakukan Adegan Ekstrem Tanpa Pemeran Pengganti di Film Panggonan Wingit 2
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement