Cinta Laura Pamer Perut Roti Sobek, Hidup Sehat Jadi Resolusi 2024

Chindy Aprilia , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |11:01 WIB
Cinta Laura pamer perut six pack (Foto: IG Cinta Laura)
A
A
A

JAKARTA Cinta Laura, baru-baru ini nampak memamerkan potret cantik dirinya dengan pose pamer perut six pack. Perut yang seolah berbentuk bak ‘roti sobek’ itu terlihat berotot dan juga membuat iri netizen.

Kenapa tidak? Selain cantik, diketahui Cinta Laura juga telah lama melakukan aktivitas gym pada kesehariannya. Tentu saja hal itu membuat Cinta Laura menjadi inspirasi wanita Indonesia lainnya untuk dapat memiliki resolusi hidup sehat di 2024.

“Olahraga memberikan aku disiplin dan kepuasan yang aku rasa penting dimiliki semua orang. FIX 2024 gak boleh ada alasan! Athletic Cinta will be back!,” tulis Cinta Laura, dikutip dalam Instagram miliknya @claurakiehl, Minggu (24/12/2023).

Lantas seperti apa potret Cinta Laura ketika memamerkan perutnya? Menilik dari akun Instagramnya @claurakiehl, berikut potret cantiknya.

1. Senyum manis

Memiliki senyum yang manis, dan juga paras yang cantik membuat Cinta Laura begitu memukau dengan outfit olahraganya. Berpose di tengah tribun dengan makeup natural, Cinta Laura menata rambutnya dengan gaya ponytail.

2. Pose centil

Cinta Laura memang sudah menerapkan gaya hidup sehatnya sejak lama. Bahkan aktris sekaligus penyanyi berkebangsaan Jerman tersebut mengaku ketika meninggalkan gaya hidup sehat, kondisi itu sangat dirasakan oleh Cinta Laura terhadap stabilitas mental dan emosionalnya. Sehingga sambil memberikan pose centilnya wanita berusia 30 tahun itu merasa bangga ketika memamerkan bagian perutnya.

