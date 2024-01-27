Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cinta Laura Jadi Juara di Lomba Renang Lawan Gisel dan Caitlin Halderman

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |18:05 WIB
Cinta Laura Jadi Juara di Lomba Renang Lawan Gisel dan Caitlin Halderman
Cinta Laura jadi juara di lomba renang (Foto: Instagram @claurakiehl)
JAKARTA - Cinta Laura kembali menunjukkan kemahirannya dibidang olahraga. Setelah sempat berhasil keluar sebagai juara dalam cabang olahraga atletik 100 meter, kini bintang film Jagat Arwah ini kembali keluar sebagai juara di ajang renang antar selebriti.

Diketahui, ajang renang antar selebriti bertajuk Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia Season 2 berlangsung pada hari ini, Sabtu (27/1/2024) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Turnamen yang diinisiasi oleh RANS Entertainment ini untuk pertama kalinya menggelar cabang olahraga renang setelah sebelumnya sukses dengan cabor tenis, bulutangkis, tenis meja, yang kini sedang digandrungi di kalangan selebriti.

Cinta Laura berhasil mengalahkan pesaingnya yakni Gisella Anastasia, Caitlin Halderman, Soraya Rasyid, Agatha Valerie, dan Fay Nabila di nomor 50 meter menggunakan gaya dada.

Cinta Laura mendominasi sejak awal pertandingan. Dia berhasil keluar sebagai juara dengan catatan waktu 44,10 detik disusul Caitlin dengan terpaut waktu cukup jauh, 55,33 detik.

Cinta Laura

Cinta Laura jadi juara di lomba renang (Foto: Nurul/MPI)


Sementara Gisel meski menjadi peserta dengan usia tertua, dia berhasil finish di posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit.

Sementara di nomor 50 meter putra dengan gaya bebas, diikuti oleh Ditto Percussion, Emyr Razan, Tarra Budiman, Dion Wiyoko, Dimas Baam, dan Tanta Ginting. Ditto berhasil finish di posisi pertama dengan catatan waktu 29,60 detik.

Nantinya, mereka akan melanjutkan pertandingan dengan sistem estafet dengan grup yang ditentukan secara acak dengan peraturan bahwa juara 1 putra dan putri tidak boleh berada dalam satu tim.

(van)

