HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pecah! Duet Anang Hermansyah dan Digo Band Bawakan Lagu Bento di Hajatan Rakyat Cibinong

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |16:36 WIB
Pecah! Duet Anang Hermansyah dan Digo Band Bawakan Lagu Bento di Hajatan Rakyat Cibinong
Anang Hermansyah dan Digo Band tampil di Hajatan Rakyat Cibinong (Foto: Syifa/MPI)
A
A
A

CIBINONG - Pasangan Capres Ganjar-Mahfud menggelar kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat di Cibinong. Acara tersebut digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (9/2/2024).

Dalam acara tersebut, sejumlah musisi Indonesia pun ikut hadir, salah satunya Anang Hermansyah. Dalam momen itu, Anang sempat duet bareng Digo Band membawakan lagu Bento yang dipopulerkan oleh Iwan Fals.

Saat memasuki intro lagu ini, para penonton yang hadir sudah mulai teriak heboh. Mereka seakan tak sabar untuk ikut bernyanyi juga.

"Kita nyanyi bareng-bareng yah," ucap Digo sang vokalis band.

Hajatan Rakyat Cibinong

Anang Hermansyah dan Digo Band tampil di Hajatan Rakyat Cibinong (Foto: Syifa/MPI)

Kemudian dia mengawali menyanyikan lagu tersebut diikuti dengan para penonton yang juga ikut bernyanyi.

"Ini baju merah di belakang siapa nih? Anang nyanyi Anang," tambah Digo.

Kemudian Anang pun mengikuti ajakan Digo untuk menyanyikan lagu Bento. Aksi panggung mereka pecah, penonton nampak terhibur dan ikut bernyanyi.

Ya, lagu-lagu milik Iwan Fals ini disebut sebuah kritik pedas kepada pemerintah yang ada saat itu. Ia menggambarkan sosok Bento yang kaya raya punya segalanya. Tak heran bila di masa politik ini banyak dinyanyikan oleh para musisi.

