Hubungan Tamara Tyasmara dan YA Sudah Lost Contact Sejak Dante Meninggal Dunia

JAKARTA - Tamara Tyasmara mengakui bahwa hubungannya dengan pria berinisial YA telah lost contact. Keputusan untuk tak lagi saling kontak itu bermula ketika anaknya, Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante meninggal dunia pada 27 Januari 2024 di kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur.

"Sudah nggak ada lagi," ucap Tamara Tyasmara secara singkat kepada awak media saat ditemui di Polda Metro Jaya Jumat (9/2/2024).

Tamara juga mengaku bahwa dirinya mengenal pria berinisial YA sekitar dua tahun lalu. Sayangnya, belakangan ia mengetahui bahwa kekasihnya justru tegas menghilangkan nyawa anaknya.

Saat ini, Tamara mengaku masih menunggu kelanjutan dari proses penyidikan pihak polisi. Sebab, ia pun ingin mengetahui motif yang membuat YA tega menghabisi nyawa anaknya di kolam renang.

Tamara Tyasmara dan YA sudah lost contact (Foto: Selvianus/MPI)

"Siapa sih? Ada yang nyangka? Nggak mungkin ada yang nyangka jadi sekarang kita mau tau apa motifnya," beber Tamara.