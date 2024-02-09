Kekasihnya Ditangkap Polisi, Tamara Tyasmara: Nggak Ada yang Menyangka

JAKARTA - Tamara Tyasmara pasrah melihat kekasihnya yang saat ini telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Apalagi baru-baru ini, muncul pula rekaman detik-detik terakhir anaknya meninggal dunia pada Sabtu, 27 Januari lalu.

"Aku juga udah lihat CCTV dari awal sampai akhir itu ya nggak mungkin aku tega aku diam aja, anak aku meninggal lho bukan koma, bukan cuma sakit," ujar Tamara Tyasmara sambil menangis saat ditemui di Polda Metro Jaya Jumat (9/2/2024).

Melihat kekasihnya, YA ditetapkan sebagai tersangka utama, Tamara mengaku tak menyangka. Sebab, YA merupakan orang dekatnya selama dua tahun ini.

"Nggak ada yang menyangka makanya sekarang kami ingin mengetahui sekitar 2,5 tahun," jelas Tamara menambahkan.

Tamara Tyasmara tak menyangka kekasihnya dijadi tersangka kasus kematian anaknya (Foto: Instagram/tamaratyasmara)

Lebih lanjut, Sandy Arifin selaku kuasa hukum mengucapkan rasa terimakasih kepada penyidik Polda Metro Jaya. Pasalnya sejauh ini, pihak kepolisian cukup sigap mengusut perkara kematian Dente.

Kini tersangka diketahui masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya untuk mengetahui motif tindakan keji tersebut dilakukan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah merespons dengan cepat dan pelaku sudah diamankan," tutur Sandy.

