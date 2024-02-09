Pak Tarno Pertama Kali Menikah Umur 14 Tahun, Akui Sudah Pacaran Sejak SD

Pak Tarno menikah pertama kali di usia 14 tahun (Foto: YouTube)

JAKARTA - Pak Tarno merupakan satu dari sekian banyak publik figur yang memilih untuk menikah di usia muda. Bahkan ia mengaku telah menikah dengan seorang perempuan sejak usianya masih 14 tahun.

Hal tersebut diungkapkan Pak Tarno dalam podcastnya bersama Praz Teguh di saluran YouTube Deddy Corbuzier. Mulanya, Praz bertanya kapan Pak Tarno menikah untuk pertama kalinya.

“Umur 14 tahun,” ucap Pak Tarno tegas.

Tidak hanya menikah muda, Pak Tarno juga ternyata langsung memiliki anak pada saat itu. Hal ini tentu membuat Praz yang mendengar sangat terkejut.

Namun, Pak Tarno menjelaskan bahwa dirinya memang sudah sering menaksir perempuan sejak sekolah dasar (SD).

“Pacar itu bangsa umur SD aja sudah punya pacar. Dari kecil sudah banyak pacarnya. Tapi kan namanya anak kecil malu, kalau ada orang lari berduaan, lari karena malu masih kecil pacaran malu,” tutur Pak Tarno sambil tersenyum tersipu malu.

Ketika dulu ketahuan pacaran, Pak Tarno dan sang kekasih akan berlari untuk mengumpat di balik bambu.

Kini, Pak Tarno telah memiliki empat orang istri dan enam orang anak, namun satu orang anak telah meninggal dunia.