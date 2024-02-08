Ayu Ting Ting Tunangan, Andre Taulany Ucapkan Selamat

JAKARTA - Andre Taulany memberikan selamat kepada Ayu Ting Ting yang dikabarkan bertunangan dengan seorang anggota TNI berpangkat Letkol.

DIketahui Ayu Ting Ting dikabarkan melaksanakan tunangan dengan anggota TNI diduga bernama Muhammad Fardhana.

Sebagai sahabat dekat, Andre Taulany hanya mengucapkan selamat dan mendukung Ayu Ting Ting. Andre senang karena Ayu Ting Ting telah lama menjanda, sejak berpisah dari Henry Baskoro Hendarso alias Enji pada 2014 lalu.

"Selamat lah buat Ayu alhamdulillah kalau memang Ayu sudah dipinang semoga mendapatkan kebahagiaan, karena Ayu kan sudah lama sendiri tentu sebagai seorang sahabat saya mensupport Ayu," ungkap Andre Taulany saat ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Andre mengaku, Ayu tak pernah menceritakan masalah pribadinya tersebut.

"Nggak pernah, saya juga baru tau dari teman-teman sebelumnya saya malah nggak tau, doa saya semoga Ayu dan calonnya dilancarkan semuanya," ucap Andre Taulany menambahkan.

Sementara itu, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, H. Muhamad mengatakan sejauh ini Ayu Ting Ting belum mengurus berkas pernikahannya di KUA Sukmajaya.

"Untuk berkas pernikahan Ayu Ting Ting sampai saat ini belum masuk, kalau misalnya ada pasti sudah ada di meja saya," ujar H. Muhammad saat ditemui dikantornya Rabu (7/2/2024).

