Jawaban Ayu Ting Ting tentang Kriteria Ayah Menurut Bilqis Jadi Sorotan, Doa yang Terkabul

JAKARTA - Pertunangan Ayu Ting Ting dengan salah seorang anggota TNI berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) bernama Muhammad Fardhana semakin hangat diperbincangkan publik.

Bahkan video wawancara Ayu Ting Ting pada tahun 2022 lalu kembali menjadi sorotan usai kabar pertunangan keduanya. Dalam wawancara tersebut Ayu Ting Ting menjelaskan bahwa sang anak, Bilqis Khumairah Razak menginginkan sosok ayah yang mirip seperti orang Korea.

Tak cuma itu, Ayu Ting Ting hanya akan mendapatkan izin untuk berpacaran dengan pria yang sesuai dengan kriteria sang anak.

Pelantun Alamat Palsu itu mengungkap bahwa sang anak memintanya untuk menikah dengan sosok laki-laki yang tinggi, putih, dan mirip pria asal Negeri Ginseng.

“Jadi dia pengen punya papanya ya gitu mau yang tinggi, putih, kayak orang Korea,” jelas Ayu Ting Ting dalam sebuah wawancara 2 tahun lalu, dikutip dari akun @lambe__danu, Kamis (8/2/2024).

“Ya Allah deh Bil, berat banget ujian emak lo," sambungnya.

Video wawancara tersebut sontak menjadi viral dan kembali disoroti publik setelah beredar luasnya salah satu foto tunangan Ayu Ting Ting yang tampak mirip layaknya oppa-oppa Korea.

Unggahan tersebut juga memperlihatkan sebuah foto tampak samping dari Muhammad Fardhana. Pria yang kerap disapa Dhana ini terlihat sedang tertawa bahagia.

Ia tampak menggunakan blazer berwarna abu abu dan celana hitam. Tampilannya dalam foto ini mirip dengan oppa-oppa Korea. Bak doa anak yang terkabul, siapa sangka kini Ayu Ting Ting akan memiliki pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria putri semata wayangnya.

Sebagai informasi, rumor terkait pertunangan Ayu Ting Ting bersama dengan Muhammad Fardhana mencuat ke publik usai sebuah akun TikTok @familanti memposting kolase dua buah foto.

