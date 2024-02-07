Ayu Ting Ting Tanggapi Rumor Dilamar Anggota TNI: Doakan Saja Ya

JAKARTA - Ayu Ting Ting akhirnya menanggapi rumor lamaran dan rencana pernikahannya dengan seorang anggota TNI bernama Muhammad Fardhana dalam waktu dekat.

Tak ingin membenarkan atau membantah kabar tersebut, Ayu hanya meminta dukungan atas rencana baik apapun yang akan diambilnya di masa depan. "Doakan saja ya," katanya singkat saat ditemui di Tendean, Jakarta Selatan, pada Selasa (6/2/2024) malam.

Ayu Tiing Ting dirumorkan menggelar acara lamaran bersama Fardhana, pada 4 Februari silam. Dalam foto-foto yang beredar di media sosial, sang pedangdut dan tunangannya tampil dalam balutan busana berwarna putih dalam momen spesial mereka.

Meski diduga telah menggelar lamaran, namun tampaknya si pelantun Geboy Mujair itu belum akan menggelar pernikahan dalam waktu dekat. Pasalnya, menurut ketua RT tempatnya tinggal, ibu satu anak itu belum mengurus syarat dokumen pernikahan.