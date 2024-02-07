18 Tahun Menduda, Ini Alasan Bucek Depp Tak Ingin Menikah Lagi

JAKARTA - Usai bercerai dari Unique Priscilla tahun 2006 silam, Bucek Depp belum ada rencana untuk menikah lagi. Hal itu dia sampaikan dalam podcast bersama Melanie Ricardo.

“Since 2006, 18 tahun (cerai) gue belum punya rencana nikah lagi,” ujar Bucek.

Ayah empat anak itu mengaku dirinya sempat dekat dengan beberapa wanita. Namun sejak awal dia sudah menjelaskan tidak ada rencana untuk menikah.

“Di Indonesia itu kan pemikirannya kalau perempuan golnya nikah. Tapi cara berpikir gue terlalu luar negeri, menurut gue partnership lebih penting dari pernikahan karena partnership ada batasan. Tapi itu nggak berjalan dan belum bisa menemukan orang yang seperti itu. Mungkin ada tapi nanti dia ada keluarganya dan ada pertimbangannya,” tuturnya.

Mantan suami Titi DJ ini pun menjelaskan alasan dirinya belum menginginkan menikah lagi. Salah satunya dia takut pernikahannya tidak berjalan seperti yang diinginkan.

“Waktu itu duda pertama kali umur 23 tahun. Merasa gagal banget sebagai laki-laki padahal gue nggak suka dengan kegagalan,” tambahnya.

Alasan lainnya adalah Bucek ingin fokus bersama anak-anaknya. Meski anaknya sibuk, tapi ia tetap ingin selalu ada untuk melihat perkembangan keempat anaknya hingga buah hatinya bisa menemukan jalan hidupnya sendiri.

“Kalau ada yang nanya kenapa nggak mau nikah lagi? Gue bilang, entar dulu lah anak gue yang empat suruh nikah dulu,” tuturnya.

