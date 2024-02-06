Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

2 Kali Gagal Jalani Pernikahan, Bucek Depp Sebut Perceraian Bukan Hal Buruk

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |15:34 WIB
2 Kali Gagal Jalani Pernikahan, Bucek Depp Sebut Perceraian Bukan Hal Buruk
Bucek Depp sebut perceraian bukan hal buruk (Foto: IG Bucek Depp)
A
A
A

JAKARTA - Bucek Depp diketahui dua kali gagal dalam membina rumah tangga. Pertama ia menikah dengan Titi DJ di usianya yang masih 20 tahun. Pernikahan itu bertahan hanya tiga tahun, keduanya bercerai tahun 1997 setelah memiliki tiga orang anak.

Pada 2001 dia kembali menikah dengan artis Unique Priscilla. Pernikahan keduanya kembali gagal, mereka memutuskan bercerai di tahun 2006. Rumah tangga Bucek dan Cilla dikaruniai satu orang anak.

Dalam podcast bersama Melanie Ricardo, Bucek mengaku sangat hancur ketika ia gagal dalam membina rumah tangga. Bahkan dia sempat mengalihkan ke minuman keras. Namun akhirnya dia bisa menerima semua itu dan menjadikan pembelajaran.

2 Kali Gagal Jalani Pernikahan, Bucek Depp Sebut Perceraian Bukan Hal Buruk

“Gagal sekali atau dua kali sama-sama gagal. Tapi akhirnya dalam perjalanannya gue sekarang bisa seperti sekarang, gue merasa bersyukur. Gue merasa bersyukur dulu gue milih mereka sebagai istri gue. Mungkin kalau dulu cerainya dengan orang lain bukan dengan Titi bukan dengan Priscilla mungkin nggak kayak gini hubungan gue,” kata Bucek.

“Gue angkat topi lah buat mereka. Walaupun kita tidak berhasil di dalam membina rumah tangga, tapi kita berhasil dalam perceraian,” imbuhnya.

Yang dimaksud Bucek berhasil dalam perceraian adalah dia dan kedua mantan istrinya masih memiliki hubungan yang baik. Bucek pun menyebut perceraian bukan hal yang memalukan, bila rumah tangga tidak bisa dipertahankan lebih baik bercerai.

“Cerai itu bukan bukan hal yang tabu, bukan hal yang memalukan. Kalau lo didn't workout just (tidak berhasil membina rumah tangga) cerai. Itu mungkin jalan terbaik,” tambahnya Bucek.

“Daripada lo tetap bersama tapi nanti bertengkar setiap hari, juga di rumah jadi panas, membakar rejeki, mungkin menjadi contoh yang tidak baik buat anak-anak,” sambungnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/33/2967206/18-tahun-menduda-ini-alasan-bucek-depp-tak-ingin-menikah-lagi-LJU8EcsrTN.jpg
18 Tahun Menduda, Ini Alasan Bucek Depp Tak Ingin Menikah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/33/2967086/bucek-depp-akui-lebih-senang-kumpul-kebo-daripada-menikah-NCz8v7Y7K5.jpg
Bucek Depp Akui Lebih Senang Kumpul Kebo daripada Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/04/15/33/970519/nml8UTVjpG.jpg
Bucek Depp Akui Pernah Kumpul "Kebo" di Usia 20 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/07/07/33/477120/a2dDdTz9eQ.jpg
Bucek Depp Akan Keliling Dunia Naik Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2010/05/10/33/331259/LNuJ4dL29T.jpg
Eks Mertua Bucek Depp Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2008/10/17/33/155084/LpUcBysiXb.jpg
Digosipkan Ditangkap, Bucek Depp Ngaku di Bali
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement