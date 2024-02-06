2 Kali Gagal Jalani Pernikahan, Bucek Depp Sebut Perceraian Bukan Hal Buruk

JAKARTA - Bucek Depp diketahui dua kali gagal dalam membina rumah tangga. Pertama ia menikah dengan Titi DJ di usianya yang masih 20 tahun. Pernikahan itu bertahan hanya tiga tahun, keduanya bercerai tahun 1997 setelah memiliki tiga orang anak.

Pada 2001 dia kembali menikah dengan artis Unique Priscilla. Pernikahan keduanya kembali gagal, mereka memutuskan bercerai di tahun 2006. Rumah tangga Bucek dan Cilla dikaruniai satu orang anak.

Dalam podcast bersama Melanie Ricardo, Bucek mengaku sangat hancur ketika ia gagal dalam membina rumah tangga. Bahkan dia sempat mengalihkan ke minuman keras. Namun akhirnya dia bisa menerima semua itu dan menjadikan pembelajaran.

“Gagal sekali atau dua kali sama-sama gagal. Tapi akhirnya dalam perjalanannya gue sekarang bisa seperti sekarang, gue merasa bersyukur. Gue merasa bersyukur dulu gue milih mereka sebagai istri gue. Mungkin kalau dulu cerainya dengan orang lain bukan dengan Titi bukan dengan Priscilla mungkin nggak kayak gini hubungan gue,” kata Bucek.

“Gue angkat topi lah buat mereka. Walaupun kita tidak berhasil di dalam membina rumah tangga, tapi kita berhasil dalam perceraian,” imbuhnya.

Yang dimaksud Bucek berhasil dalam perceraian adalah dia dan kedua mantan istrinya masih memiliki hubungan yang baik. Bucek pun menyebut perceraian bukan hal yang memalukan, bila rumah tangga tidak bisa dipertahankan lebih baik bercerai.

“Cerai itu bukan bukan hal yang tabu, bukan hal yang memalukan. Kalau lo didn't workout just (tidak berhasil membina rumah tangga) cerai. Itu mungkin jalan terbaik,” tambahnya Bucek.

“Daripada lo tetap bersama tapi nanti bertengkar setiap hari, juga di rumah jadi panas, membakar rejeki, mungkin menjadi contoh yang tidak baik buat anak-anak,” sambungnya.

