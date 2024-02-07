Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tamara Tyasmara Ikhlas Jika Pengawal Dante Jadi Tersangka

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |19:27 WIB
Tamara Tyasmara Ikhlas Jika Pengawal Dante Jadi Tersangka
Tamara Tyasmara izinkan polisi usut kematian anaknya (Foto: IG Tamara)
JAKARTA - Pria yang diduga mendampingi almarhum Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante (6), anak Tamara Tyasmara dan Angger Dimas, ikut diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi.

Tamara sendiri bersyukur kasus kematian anaknya cepat ditangani Satuan Reserse Kriminal Umum Polda Metro.

"Saya sangat mengapresiasi pihak kepolisian karena diproses cepat banget. Dari awal kita datang terus kemarin autopsi terus penyelidikan sekarang udah penyidikan itu Alhamdulillah banget. Tidak sampai seminggu, itu cepat banget prosesnya. Saya terima kasih ke pihak kepolisian," kata Tamara Tyasmara usai menjalani pemeriksaan tambahan hari ini.

Tamara Tyasmara Ikhlas Jika Pengawal Dante Jadi Tersangka

Hingga saat ini, Tamara kukuh tak membongkar siapa sosok pendamping Dante di wahana kolam renang kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur kepada publik.

Hanya saja, dia mengaku sudah membeberkan identitas pria yang juga diisukan sebagai kekasihnya di hadapan penyidik.

"Pokoknya saya sampai di lokasi itu Dante sudah meninggal. Kalau ditemani oleh siapa, saya sudah ceritakan semuanya kepada pihak kepolisian, bukan wewenang saya untuk memberitahu, kalau saya yang menjelaskan, nanti fitnah akan timbul," jelasnya.

 BACA JUGA:

