Tamara Tyasmara Ikhlas Jika Pengawal Dante Jadi Tersangka

JAKARTA - Pria yang diduga mendampingi almarhum Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante (6), anak Tamara Tyasmara dan Angger Dimas, ikut diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi.

Tamara sendiri bersyukur kasus kematian anaknya cepat ditangani Satuan Reserse Kriminal Umum Polda Metro.

"Saya sangat mengapresiasi pihak kepolisian karena diproses cepat banget. Dari awal kita datang terus kemarin autopsi terus penyelidikan sekarang udah penyidikan itu Alhamdulillah banget. Tidak sampai seminggu, itu cepat banget prosesnya. Saya terima kasih ke pihak kepolisian," kata Tamara Tyasmara usai menjalani pemeriksaan tambahan hari ini.

Hingga saat ini, Tamara kukuh tak membongkar siapa sosok pendamping Dante di wahana kolam renang kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur kepada publik.

Hanya saja, dia mengaku sudah membeberkan identitas pria yang juga diisukan sebagai kekasihnya di hadapan penyidik.

"Pokoknya saya sampai di lokasi itu Dante sudah meninggal. Kalau ditemani oleh siapa, saya sudah ceritakan semuanya kepada pihak kepolisian, bukan wewenang saya untuk memberitahu, kalau saya yang menjelaskan, nanti fitnah akan timbul," jelasnya.

