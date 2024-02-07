Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kata KUA Depok soal Isu Ayu Ting Ting Akan Menikah

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |14:02 WIB
DEPOK - Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Depok, H. Muhamad, buka suara terkait isu yang menyebut Ayu Ting Ting bakal segera menikah.

Ditemui di kantornya, Rabu (7/2/2024) siang, Muhamad mengatakan hingga hari ini pelantun Alamat Palsu itu belum mengurus berkas pernikahannya di KUA Sukmajaya.

"Untuk berkas pernikahan Ayu Ting Ting sampai saat ini belum masuk, kalau misalnya ada pasti sudah ada di meja saya," jelasnya.

Kata KUA Depok soal Isu Ayu Ting Ting Akan Menikah

Muhamad lalu menjelaskan proses calon pengantin yang berdomisili di wilayahnya saat mengurus berkas pernikahan.

"Prosedurnya dari awal RT RW buat persyaratan nikah, terus ke kelurahan, abis itu ke KUA, nanti daftar online, terus mengurus Suscatin (Kursus Calon Pengantin)," kata dia lagi.

"Jangka waktunya 10 hari kerja ya, sebaiknya lebih cepat lebih bagus. Yang lebih bagus lagi ya harus yang bersangkutan yang datang," imbuhnya.

Lebih lanjut, Muhamad juga menegaskan jika nantinya pernikahan Ayu digelar di luar kota, sang pedangdut tetap harus mengurus berkas pernikahan di KUA tersebut.

"Tetap prosedurnya melalui KUA setempat nanti dibuatkan surat rekomendasi nikah dari KUA," ucapnya.

Sementara itu, Ketua RT tempat tinggal Ayu Ting Ting, juga menyampaikan hal senada.

Halaman:
1 2
