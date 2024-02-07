Kisah Pelik Hubungan dengan Ayah Diungkap Fabio Asher Lewat Lagu

JAKARTA - Fabio Asher kembali mengajak penikmat musik tanah air menghabiskan hari-hari dengan suasana sendu lewat karya terbarunya, Berharap Kau Kembali. Bukan lagi soal pasangan, Fabio Asher kini berbagi cerita mengenai kehidupan pelik yang dijalani saat orangtuanya berpisah sejak kecil.

Kisah dari lagu ini terinspirasi dari kehidupannya dan sang ibunda yang tinggalkan oleh ayah Fabio. Kehilangan figur ayah sejak kecil membuat Fabio melabeli dirinya sebagai anak yatim.

Setelah ditinggalkan sang ibu untuk selamanya pada tahun 2016 lalu, Fabio pun menjadi anak yatim piatu. Kondisi ini kerap membuat orang-orang disekelilingnya heran. Ayah Fabio masih hidup tapi mengapa Fabio menyebut dirinya sebagai anak yatim piatu?

"Aku sengaja mengambil real story dari kisah keluargaku karena banyak banget temen-temen aku yang bertanya 'kamu kan masih punya papa, kok kamu bisa ambil statement kalo kamu anak yatim piatu?'," ujar Fabio Asher saat dijumpai di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).

Pertanyaan yang sulit dijawab oleh Fabio ini pun akhirnya akan diungkapnya melalui video musik dari lagu Berharap Kau Kembali. Fabio hanya ingin memperlihatkan apa yang terjadi kepadanya dan sang ibu setelah perpisahan ibu dan ayahnya. Fabio tak benci pada ayahnya tapi dia merasa kehilangan figurnya sehingga dia menyebut dirinya sebagai anak yatim yang tak memiliki ayah.

"Lewat MV ini aku ingin menjelaskan bahwa yang terjadi itu seperti ini. Gak mudah untuk aku menjelaskan ke temen-temen atau fans aku atau semua orang bahwa aku bukannya jahat tapi memang seorang Fabio itu punya papa tapi memang gak dirawat dari kecil," sambungnya.