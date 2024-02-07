Fabio Asher Hadirkan Lagu Berharap Kau Kembali, Terinspirasi dari Kisah Nyata Ibunda

JAKARTA - Fabio Asher baru saja merilis karya terbarunya berjudul Berharap Kau Kembali. Fabio Asher selama ini dikenal lewat lagu-lagu sendunya yang menemani suasana galau yang dirasakan pendengarnya.

Kini, Fabio mengajak pendengarnya untuk merasakan kesedihan yang lebih dalam lagi, rasa sakit yang lebih menyayat hati karena lagu ini tentang bukan hanya tentang kehilangan tapi mengharapkan yang hilang itu untuk kembali. Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Lagu ini pun terinspirasi dari kisah nyata kehidupan ibunda Fabio saat berpisah dengan suaminya saat Fabio masih kecil.

Sebelum ibunya meninggal, Fabio sempat mengutarakan keresahannya akan kehidupan sang ibu ketika nanti dirinya menikah dan harus meninggalkan ibunya.

Tapi ternyata sang ibu tak keberatan jika harus hidup sendirian lantaran tak pernah berpikir untuk mencari pengganti ayahnya. Ketulusan cinta ibunda Fabio kepada sang suami tak pernah luntur meski mereka telah berpisah. Momentum inilah yang menjadi inspirasi Fabio untuk melahirkan karya Berharap Kau Kembali.

"Jadi inspirasi lagu ini dari cerita mamaku. Aku dulu sempet nanya ke dia karena aku khawatir aja kalau aku akan menikah dan berkeluarga nanti mama tinggal sendiri dong, kasian aja. Aku tanya 'mama gak nikah lagi?' nah jawaban dia menginspirasi intinya cintanya dia udah abis ama keluarga yang sebelumnya, sama papa aku," ujarnya saat dijumpai di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).

Fabio pun ternyata sempat merasakan hal yang sama saat ibunya meninggal dunia. Dia masih berharap ibunya kembali, keluarganya kembali utuh seperti semula.

"Dari situ aku berpikir bahwa ternyata cinta yang setia tidak akan pernah bisa mencari penggantinya. Ternyata dia masih berharap keluarga dia kembali utuh. Di tahun 2016 mamaku udah gak ada, di posisi aku juga masih mengharapkan juga coba mama masih ada kita masih jadi satu keluarga. Itu yang aku harapkan, aku kasih berharap semuanya kembali seperti semula," sambungnya.

