Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Fabio Asher Hadirkan Lagu Berharap Kau Kembali, Terinspirasi dari Kisah Nyata Ibunda

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |15:02 WIB
Fabio Asher Hadirkan Lagu Berharap Kau Kembali, Terinspirasi dari Kisah Nyata Ibunda
Fabio Asher cerita tentang lagu barunya di acara Guest Star (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Fabio Asher baru saja merilis karya terbarunya berjudul Berharap Kau Kembali. Fabio Asher selama ini dikenal lewat lagu-lagu sendunya yang menemani suasana galau yang dirasakan pendengarnya.

Kini, Fabio mengajak pendengarnya untuk merasakan kesedihan yang lebih dalam lagi, rasa sakit yang lebih menyayat hati karena lagu ini tentang bukan hanya tentang kehilangan tapi mengharapkan yang hilang itu untuk kembali. Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Lagu ini pun terinspirasi dari kisah nyata kehidupan ibunda Fabio saat berpisah dengan suaminya saat Fabio masih kecil.

Fabio Asher Hadirkan Lagu Berharap Kau Kembali, Terinspirasi dari Kisah Nyata Ibunda

Sebelum ibunya meninggal, Fabio sempat mengutarakan keresahannya akan kehidupan sang ibu ketika nanti dirinya menikah dan harus meninggalkan ibunya.

Tapi ternyata sang ibu tak keberatan jika harus hidup sendirian lantaran tak pernah berpikir untuk mencari pengganti ayahnya. Ketulusan cinta ibunda Fabio kepada sang suami tak pernah luntur meski mereka telah berpisah. Momentum inilah yang menjadi inspirasi Fabio untuk melahirkan karya Berharap Kau Kembali.

"Jadi inspirasi lagu ini dari cerita mamaku. Aku dulu sempet nanya ke dia karena aku khawatir aja kalau aku akan menikah dan berkeluarga nanti mama tinggal sendiri dong, kasian aja. Aku tanya 'mama gak nikah lagi?' nah jawaban dia menginspirasi intinya cintanya dia udah abis ama keluarga yang sebelumnya, sama papa aku," ujarnya saat dijumpai di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).

Fabio pun ternyata sempat merasakan hal yang sama saat ibunya meninggal dunia. Dia masih berharap ibunya kembali, keluarganya kembali utuh seperti semula.

"Dari situ aku berpikir bahwa ternyata cinta yang setia tidak akan pernah bisa mencari penggantinya. Ternyata dia masih berharap keluarga dia kembali utuh. Di tahun 2016 mamaku udah gak ada, di posisi aku juga masih mengharapkan juga coba mama masih ada kita masih jadi satu keluarga. Itu yang aku harapkan, aku kasih berharap semuanya kembali seperti semula," sambungnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement