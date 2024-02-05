Tamara Tyasmara Klarifikasi soal Penolakan Autopsi Terhadap Jenazah Putranya

JAKARTA - Tamara Tyasmara meluruskan soal adanya penolakan autopsi. Diketahui, mantan suaminya, Angger Dimas telah mendatangi Polda Metro Jaya untuk mencabut surat penolakan otopsi terhadap jenazah Raden Khalif Andante Pramudityo atau Dante.

Tamara sebelumnya ia telah setuju dengan Angger Dimas untuk dilakukan autopsi. Bahkan tak tanggung-tanggung keduanya pun sempat membuat surat persetujuan bersama.

"Kami tanggal 1 Februari kami sudah menyetujui autopsi dan surat autopsi itu dibuat bersama jadi surat itu ditulis tangan sama Angger dan ditandatangani sama saya juga jadi bukannya dari sayanya sendiri yang menolak," ungkap Tamara Tyasmara saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin 5 Februari 2024.

Tamara pun membantah dirinya tak memiliki niatan untuk menolak autopsi terhadap jenazah putranya. Apalagi sejauh ini dirinya sangat bersikeras, untuk memperjuangkan keadilan bagi putranya meninggal dalam hal yang tidak wajar tersebut.

"Saya tidak pernah menolak, penolakan surat dibuat di awal itu keputusan berdua, bahkan ditulis tangan oleh Angger. Saya cuma tanda tangan. Itu satu hari setelah Dante meninggal, pas mau dikuburin, kita buat surat itu berdua. Jadi tidak ada aku buat sendiri, ini suratnya berdua, murni berdua," jelas Tamara.

Kendati demikian, perempuan berusia 29 tahun ini tak menampik jika dirinya sempat menolak autopsi karena dalam posisi yang tidak sadar. Pada saat itu, Tamara benar-benar dirundung kesedihan mendalam dan tak tega melihat putranya dibedah guna melakukan autopsi.

Autopsi merupakan langkah ditempuh penyidik, untuk membongkar penyebab kematian Dante, bocah berusia enam tahun tenggelam di kolam renang di kawasan Duren Sawit Jakarta Timur.

"Secara tidak sadar, Dante habis dimandiin, polisi datang minta autopsi. Ibu mana yang tega. Aku nggak kuat, bahkan Angger lihat aku nggak kuat," pungkas Tamara Tyasmara.

BACA JUGA: