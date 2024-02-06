Liriknya Bikin Baper! Lagu 'Rusuk' yang Viral di TikTok Ternyata Ditulis Gany untuk Kekasihnya

JAKARTA - Pasangan duet penyanyi kembar, Gery Gany baru saja merilis lagu berjudul ‘Rusuk’, tepatnya pada 17 November 2023 lalu.

Single yang sedang viral di TikTok ini diketahui sudah didengarkan lebih dari satu juta kali di Spotify. Menariknya, lagu tersebut dibuat secara iseng oleh Gany.

BACA JUGA: Gery Gany Ajak Penonton Music Zone Nyanyi Bareng Lagu Rusuk yang Viral di TikTok

Jebolan X Factor Indonesia itu mengungkapkan jika lagu ‘Rusuk’ berawal dari keisengannya yang ingin menciptakan lagu romantis untuk sang kekasih saat sedang video call.

Saat sedang video call, Gany yang ingin membuatkan lagu untuk sang kekasih menanyakan kepada kekasihnya lagu apa yang tepat untuk menggambarkan perasaannya kepadanya.

BACA JUGA: Gery Gany Perkenalkan Single Barunya di Music Zone by Okezone Radio

“Sayang, aku buatin lagu ya buat kamu. Kira-kira kalau aku buatin lagu, kamu mau lagunya yang kayak gimana?” ujar Gany sebelum tampil di acara Musiczone, di M Bloc Space Jakarta Selatan, pada Jumat (2/2/2024).

Kekasih Gany pun mengusulkan ide tulang rusuk. Hal itu karena dia meyakini jika perempuan sejatinya diciptakan dari tulang rusuk lelaki.