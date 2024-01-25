Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Azriel Hermansyah Tuduh Ashanty Selingkuh dari Anang Hermansyah

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |19:35 WIB
Azriel Hermansyah Tuduh Ashanty Selingkuh dari Anang Hermansyah
Azriel Hermansyah tuduh Ashanty selingkuh dari Anang Hermansyah (Foto: Instagram/azriel_hermansyah)
A
A
A

JAKARTA - Ashanty mengaku sempat dituduh selingkuh oleh putra sambungnya, Azriel Hermansyah. Hal tersebut terjadi usai ia menerima pesan WhatsApp dari kontak bernama Cendol.

Kejadian tersebut pun diungkapkan oleh Ashanty di depan putrinya, Aurel Hermansyah dalam sebuah tayangan video yang tayang di 2023.

"Lagi di pesawat, terus namanya kan Cendol, (Azriel bilang) 'Nama siapa itu bunda ganti jadi Cendol?'," ujar Ashanty.

"Dipikir ada cowok, terus bunda ubah jadi Cendol gitu," sambungnya.

Tak ingin Azriel berpikiran macam-macam apalagi sampai menuding ia selingkuh dari Anang Hermansyah, Ashanty pun langsung memberikan penjelasan.

Azriel Hermansyah

Azriel Hermansyah tuduh Ashanty selingkuh dari Anang Hermansyah (Foto: Instagram/azriel_hermansyah)


"Terus aku kayak 'Apaan sih?', gitu. Dia marah 'Buka gak? bunda gila ya, bunda gak usah ganti-ganti nama orang'," tutur Ashanty.

"Dia marah, terus dibaca itu (chat)," sambungnya.

Mendengar curhatan ibu sambungnya terkait sikap adiknya tersebut, Aurel pun tampak kaget. Sebab ia tidak menyangka bahwa Azriel akan memiliki sikap protektif pada ibu sambungnya.

"Dia pemikirannya gitu banget ya?" kata Aurel Hermansyah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/33/3021063/anang-hermansyah-tegaskan-tak-terima-bayaran-tampil-di-laga-timnas-indonesia-vs-filipina-DhUshI29Qh.jpg
Anang Hermansyah Tegaskan Tak Terima Bayaran Tampil di Laga Timnas Indonesia vs Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/33/3020884/anang-hermansyah-dan-ashanty-ternyata-sengaja-berhenti-bawakan-lagu-rindu-ini-di-sugbk-3gO0TEThPt.jpg
Anang Hermansyah dan Ashanty Ternyata Sengaja Berhenti Bawakan Lagu Rindu Ini di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/33/3020781/alasan-anang-hermansyah-dan-ashanty-disoraki-suporter-timnas-indonesia-hingga-walkout-di-gbk-YXtkKa0hw5.jpg
Alasan Anang Hermansyah dan Ashanty Disoraki Suporter Timnas Indonesia Hingga Walkout di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/33/3020768/anang-hermansyah-dan-ashanty-sampaikan-permintaan-maaf-usai-dianggap-rusak-momen-kemenangan-timnas-vjMuIzI8mS.jpg
Anang Hermansyah dan Ashanty Sampaikan Permintaan Maaf Usai Dianggap Rusak Momen Kemenangan Timnas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/33/3020618/ashanty-ternyata-ditawari-nyanyi-2-lagu-sebelum-insiden-disoraki-satu-stadion-2YHCJ7PMGS.jpg
Ashanty Ternyata Ditawari Nyanyi 2 Lagu, Sebelum Insiden Disoraki Satu Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/33/3020611/anang-hermansyah-dan-ashanty-beri-penjelasan-usai-disoraki-penonton-saat-tampil-di-gbk-YTHD22GgQl.jpg
Anang Hermansyah dan Ashanty Beri Penjelasan Usai Disoraki Penonton saat Tampil di GBK
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement