Azriel Hermansyah Tuduh Ashanty Selingkuh dari Anang Hermansyah

JAKARTA - Ashanty mengaku sempat dituduh selingkuh oleh putra sambungnya, Azriel Hermansyah. Hal tersebut terjadi usai ia menerima pesan WhatsApp dari kontak bernama Cendol.

Kejadian tersebut pun diungkapkan oleh Ashanty di depan putrinya, Aurel Hermansyah dalam sebuah tayangan video yang tayang di 2023.

"Lagi di pesawat, terus namanya kan Cendol, (Azriel bilang) 'Nama siapa itu bunda ganti jadi Cendol?'," ujar Ashanty.

"Dipikir ada cowok, terus bunda ubah jadi Cendol gitu," sambungnya.

Tak ingin Azriel berpikiran macam-macam apalagi sampai menuding ia selingkuh dari Anang Hermansyah, Ashanty pun langsung memberikan penjelasan.

Azriel Hermansyah tuduh Ashanty selingkuh dari Anang Hermansyah (Foto: Instagram/azriel_hermansyah)





"Terus aku kayak 'Apaan sih?', gitu. Dia marah 'Buka gak? bunda gila ya, bunda gak usah ganti-ganti nama orang'," tutur Ashanty.

"Dia marah, terus dibaca itu (chat)," sambungnya.

Mendengar curhatan ibu sambungnya terkait sikap adiknya tersebut, Aurel pun tampak kaget. Sebab ia tidak menyangka bahwa Azriel akan memiliki sikap protektif pada ibu sambungnya.

"Dia pemikirannya gitu banget ya?" kata Aurel Hermansyah.