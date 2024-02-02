Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jadi Penulis, Natasha Rizky Dapat Dukungan dari Desta Mahendra

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |18:01 WIB
Jadi Penulis, Natasha Rizky Dapat Dukungan dari Desta Mahendra
Natasha Rizky dapat dukungan dari Desta Mahendra (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Natasha Rizky mengaku selalu mendapatkan dukungan dari Desta Mahendra, meskipun keduanya telah bercerai. Salah satunya ketika ia menjadi seorang penulis, dan telah menelurkan sejumlah karya-karyanya.

Hal itu disampaikan Natasha Rizky saat ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat Jumat (2/2/2024). Dia juga menyebut bentuk dukungan Desta memang dari dulu, sehingga menganggap hal tersebut bukan sesuatu yang spesial.

Jadi Penulis, Natasha Rizky Dapat Dukungan dari Desta Mahendra

"Beliau selalu dukungan dari dulu jadi Masya Allah apapun yang aku lakuin selama positif pasti kita selalu dukungan. Jadi nggak ada bentuk spesial gimana-gimana karena dari dulu sampe sekarang beliau begitukan," ujar Natasha Rizky.

Dengan masih mendapatkan dukungan, Natasha bersyukur karena Desta sejauh terus memberikan dukungan terhadap dirinya. Apalagi keduanya membina bahtera rumah tangga 10 tahun lamanya.

Sehingga tak heran, meskipun keduanya telah berpisah tetapi hubungan keduanya masih baik-baik saja dan tetap terjalin sejauh ini.

"Alhamdulillah seperti yang aku bilang teman-teman sebelumnya dari dulu sampe sekarang ya beliau Masya Allah sih beliau baik banget," jelas Natasha Rizky .

"Kami hidup bareng-bareng sudah 10 tahun ya terus sampe sekarang pun kami tetap membangun comparenting yang baik gitu pastinya buat anak-anak," ucapnya menambahkan.

Tak cuma itu ibu tiga anak ini menuturkan secara personal pun dirinya tak mempunyai masalah apapun dengan Desta. Kini ia menganggap Desta hanya sebagai sahabat semata.

"Secara personality baik-baik nggak ada perlu diiniin sih sebenarnya dukungan aja kayak apa gitu, pasti aku biayai dan aku bisa beli sendiri. Jadi iya simpel aja kayak teman dan semangat gitu," pungkas Natasha Rizky.

Sebagai informasi, Natasha Rizky dan Desta Mahendra secara resmi cerai pada 19 Juni 2023 lalu. Dari putusan tersebut, Desta dan Natasha Rizki tidak memperebutkan hak gana-gini dan hak asuh anak.

Bukan cuma itu, Desta masih diizinkan untuk ikut mengurus meskipun ketiga anaknya bakal tinggal bersama Natasha Rizky.

