HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terungkap Alasan Rachel Vennya Belum Mau Menikah dengan Salim Nauderer

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |19:06 WIB
Terungkap Alasan Rachel Vennya Belum Mau Menikah dengan Salim Nauderer
Rachel Vennya ungkap alasan belum dinikahi Salim Nauderer (Foto: IG Rachel)
A
A
A

JAKARTA - Rachel Vennya akhirnya mengungkap alasan mengapa dirinya dan sang kekasih, Salim Nauderer masih belum meresmikan hubungan ke jenjang pernikahan meski telah tiga tahun menjalin hubungan asmara.

Mulanya mantan istri Niko Al-Hakim itu membagikan sebuah video kompilasi yang memperlihatkan momen kesedihan yang harus dilalui di beberapa tahun belakangan. Rachel pun tetap kuat lantaran ada Salim Nauderer yang setia mendampinginya.

Terungkap Alasan Rachel Vennya Belum Mau Menikah dengan Salim Nauderer

"Apa yang sedang kamu hadapi, akan berlalu," bunyi caption yang ditulis Rachel Vennya di unggahan Instagramnya, Kamis (10/1/2024).

Melihat perjalanan cinta Rachel dan Salim, salah satu netizen pun mempertanyakan mengapa keduanya tak kunjung menikah. Rachel Vennya ternyata memiliki alasan yang kuat atas keputusannya itu.

"Kenapa nggak nikah aja kak?" tanya seorang netizen di kolom komentar.

Perempuan 28 tahun nampaknya masih trauma dengan pernikahannya yang harus berakhir dengan perceraiannya. Sehingga, dia akan menikah ketika kembali percaya tentang komitmen dalam pernikahan yang harus dijalani seumur hidup.

"Nanti kalau udah percaya lagi sama pernikahan aku nikah ya kak, tungguin aja momennya," jawab Rachel Vennya.

Halaman:
1 2
