Rachel Vennya Tak Biayai Salim Nauderer untuk Liburan Bareng ke Eropa

JAKARTA - Rachel Vennya memilih untuk menghabiskan momen pergantian tahun dengan berlibur ke beberapa negara di Eropa. Tak sendiri, Rachel juga turut serta mengajak kedua anaknya serta sang kekasih, Salim Nauderer. Menariknya, ibu dan sahabat Rachel juga ikut terlihat dalam rombongan tersebut.

Disela-sela momen liburannya tersebut, Rachel Vennya sempat membuka sesi QnA atau tanya jawab dengan para pengikutnya di Instagram. Dalam sesi tanya jawab tersebut, ternyata ada saja pertanyaan netizen yang cukup menggelitik hingga membuat Rachel Vennya heran.

Netizen itu ternyata penasaran apakah Rachel membayar semua biaya liburan rombongannya, termasuk Salim Nauderer.

"Penasaran banget. Selain mamah, Biru, Chava, dan si mbak, trip ini kamu bayar sendiri atau kamu bayarin Chel?" tanya salah satu netizen, dikutip dari Instagram Story Rachel Vennya, Sabtu, 6 Januari 2024.

Rachel Vennya tak biayai Salim Nauderer liburan ke Eropa (Foto: Instagram/rachelvennya)





Mantan istri Niko Al Hakim alias Okin itu sampai tertawa mendengar pertanyaan netizen yang menurutnya terlalu penasaran akan hidupnya. Dia pun menjelaskan bahwa dirinya hanya membayar biaya liburan kedua anaknya, Xabiru dan Chava, ibunya, dan dua orang lainnya.

Sementara itu, Rachel menegaskan Salim merogoh koceknya sendiri agar bisa berlibur bersamanya. Begitu pula dengan sahabatnya yang lain.

“Kenapa penasaran hal kayak gini? Haha kepo max (maksimal) ya guys ya. Aku bayar mamaku, anak-anak, mbak wi dan anis, ditambah ada brand yang nambah bayarin kita, Chelsea bayar dirinya sendiri dan ibunya, Salim, Maudy, Abi, Thesa bayar sendiri,” jawab Rachel Vennya.